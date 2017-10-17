"Художественный" открывает выставку резьбы и росписи по дереву "Легенды Жигулей"

Во вторник, 17 октября, в 13:00 в Арт-фойе ЦРК "Художественный" откроется выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и традиционных ремесел Самарской области "Легенды Жигулей".

Организатор выставки Агентство социокультурных технологий представляет экспозицию, в которую вошли изделия Жигулевской фабрики художественных изделий, "Дома народных ремесел и декоративно-прикладного искусства" Похвистнева и работы современных художников и мастеров-резчиков по дереву.

Первый раздел выставки посвящен Жигулевской фабрике. В 1960–80-е годы она выпускала деревянную посуду с резьбой и росписью, сувениры и миниатюрную скульптуру. Коллектив занимался исследованием местных традиций и опирался на них в своей работы.

На экспозиции можно увидеть фотографии ассортимента изделий из фондов Архивного отдела администрации Жигулевска, предоставленные историко-краеведческим музеем "Самарская Лука", а также продукцию художников Жигулевска, работавших на фабрике и продолжающих свой творческий путь в настоящее время.

Второй раздел выставки представлен работами художников и резчиков по дереву из "Дома народных ремесел и декоративно-прикладного искусства" Похвистнева, основанного в 2005 г. и вошедшего в национальный реестр "Ведущие учреждения культуры России" в 2012 г., а также изделиями художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремесел Самарской области.

Выставка продлится до 5 ноября, время работы: ежедневно с 10:00 до 20:00. Вход свободный, пригласительные в кассе ЦРК "Художественный".