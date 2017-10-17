В Тольятти открылся новый центр продаж и обслуживания Ростелекома

Компания "Ростелеком - Розничные системы" (дочернее предприятие ПАО "Ростелеком") продолжает открывать центры продаж и обслуживания по всей России. Новый офис появился и в Тольятти. Он организован в формате "мобильного острова" в торговом центре "Парк Хаус" по адресу улица Автозаводская, 6.

В центре продаж и обслуживания можно подключить услуги связи Ростелекома: Интерактивное ТВ, Домашний Интернет, Домашний телефон или мобильную связь. Чем больше услуг использует абонент, тем выгоднее для него условия обслуживания и скидки.

Все услуги компании доступны для подключения под ключ вместе с необходимым абонентским оборудованием: высокоскоростным Wi-Fi-роутером, ТВ-приставкой, современным домашним телефоном. Специалист компании доставит выбранные клиентом устройства в момент подключения услуг.

Посетителям центра доступны дополнительные сервисы: страхование, денежные переводы, погашение кредитов. Также в офисе Ростелекома клиенты могут приобрести антивирусные программы, авиабилеты, мобильные телефоны, смартфоны, планшеты и аксессуары к ним. Ведется обслуживания физических и юридических лиц.

"Одна из стратегических целей нашей компании - это поддержание качества обслуживания клиентов на уровне лучших отраслевых стандартов. Выбор площадки для открытия нового центра это подтверждает. Парк Хаус пользуется популярностью у жителей города. А решение в формате острова максимально упрощает процедуру обслуживания. Я надеюсь, что эта площадка станет для тольяттинцев не только площадкой для коммуникаций с Ростелекомом, но и местом знакомства с новым цифровым миром", - рассказал директор Самарского филиала ПАО Ростелеком" Сергей Иванов.

"В компании стартовала программа по релокациям центров продаж и обслуживания. Только до конца этого года мы планируем открыть 50 новых офисов, - отмечает Арвидас Алутис, генеральный директор ООО Ростелеком - Розничные системы". - Мы стремимся стать ближе к нашим клиентам и открываем центры продаж и обслуживания в местах, где им это действительно удобно".

"Наша задача - сделать офисы продаж универсальными с максимальным набором сервисов, чтобы клиент не тратил свое время и мог получить нужные ему услуги в одном месте", - говорит Екатерина Петропавловская, коммерческий директор ООО Ростелеком - Розничные системы".

Офис работает ежедневно с 10:00 до 20:00 без выходных и перерыва на обед.