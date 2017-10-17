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Транспорт и связь Экономика и бизнес

В Тольятти открылся новый центр продаж и обслуживания Ростелекома

ТОЛЬЯТТИ. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Ростелеком - Розничные системы" (дочернее предприятие ПАО "Ростелеком") продолжает открывать центры продаж и обслуживания по всей России. Новый офис появился и в Тольятти. Он организован в формате "мобильного острова" в торговом центре "Парк Хаус" по адресу улица Автозаводская, 6.

Фото: Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

В центре продаж и обслуживания можно подключить услуги связи Ростелекома: Интерактивное ТВ, Домашний Интернет, Домашний телефон или мобильную связь. Чем больше услуг использует абонент, тем выгоднее для него условия обслуживания и скидки.

Все услуги компании доступны для подключения под ключ вместе с необходимым абонентским оборудованием: высокоскоростным Wi-Fi-роутером, ТВ-приставкой, современным домашним телефоном. Специалист компании доставит выбранные клиентом устройства в момент подключения услуг.

Посетителям центра доступны дополнительные сервисы: страхование, денежные переводы, погашение кредитов. Также в офисе Ростелекома клиенты могут приобрести антивирусные программы, авиабилеты, мобильные телефоны, смартфоны, планшеты и аксессуары к ним. Ведется обслуживания физических и юридических лиц.

"Одна из стратегических целей нашей компании - это поддержание качества обслуживания клиентов на уровне лучших отраслевых стандартов. Выбор площадки для открытия нового центра это подтверждает. Парк Хаус пользуется популярностью у жителей города. А решение в формате острова максимально упрощает процедуру обслуживания. Я надеюсь, что эта площадка станет для тольяттинцев не только площадкой для коммуникаций с Ростелекомом, но и местом знакомства с новым цифровым миром", - рассказал директор Самарского филиала ПАО Ростелеком" Сергей Иванов.

"В компании стартовала программа по релокациям центров продаж и обслуживания. Только до конца этого года мы планируем открыть 50 новых офисов, - отмечает Арвидас Алутис, генеральный директор ООО Ростелеком - Розничные системы". - Мы стремимся стать ближе к нашим клиентам и открываем центры продаж и обслуживания в местах, где им это действительно удобно".

"Наша задача - сделать офисы продаж универсальными с максимальным набором сервисов, чтобы клиент не тратил свое время и мог получить нужные ему услуги в одном месте", - говорит Екатерина Петропавловская, коммерческий директор ООО Ростелеком - Розничные системы".

Офис работает ежедневно с 10:00 до 20:00 без выходных и перерыва на обед.

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Последние комментарии

Андрей Куропаткин 01 августа 2017 11:18 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

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иван гурьянов 27 июля 2017 19:19 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите

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Оченень интересная информация.

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Со всех сторон обложили бедных учеников, лучше бы со взятками так боролись))

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А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?

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