В Тольятти открылся новый центр продаж и обслуживания Ростелекома

Компания "Ростелеком - Розничные системы" (дочернее предприятие ПАО "Ростелеком") продолжает открывать центры продаж и обслуживания по всей России. Новый офис появился и в Тольятти. Он организован в формате "мобильного острова" в торговом центре "Парк Хаус" по адресу улица Автозаводская, 6.
В центре продаж и обслуживания можно подключить услуги связи Ростелекома: Интерактивное ТВ, Домашний Интернет, Домашний телефон или мобильную связь. Чем больше услуг использует абонент, тем выгоднее для него условия обслуживания и скидки.
Все услуги компании доступны для подключения под ключ вместе с необходимым абонентским оборудованием: высокоскоростным Wi-Fi-роутером, ТВ-приставкой, современным домашним телефоном. Специалист компании доставит выбранные клиентом устройства в момент подключения услуг.
Посетителям центра доступны дополнительные сервисы: страхование, денежные переводы, погашение кредитов. Также в офисе Ростелекома клиенты могут приобрести антивирусные программы, авиабилеты, мобильные телефоны, смартфоны, планшеты и аксессуары к ним. Ведется обслуживания физических и юридических лиц.
"Одна из стратегических целей нашей компании - это поддержание качества обслуживания клиентов на уровне лучших отраслевых стандартов. Выбор площадки для открытия нового центра это подтверждает. Парк Хаус пользуется популярностью у жителей города. А решение в формате острова максимально упрощает процедуру обслуживания. Я надеюсь, что эта площадка станет для тольяттинцев не только площадкой для коммуникаций с Ростелекомом, но и местом знакомства с новым цифровым миром", - рассказал директор Самарского филиала ПАО Ростелеком" Сергей Иванов.
"В компании стартовала программа по релокациям центров продаж и обслуживания. Только до конца этого года мы планируем открыть 50 новых офисов, - отмечает Арвидас Алутис, генеральный директор ООО Ростелеком - Розничные системы". - Мы стремимся стать ближе к нашим клиентам и открываем центры продаж и обслуживания в местах, где им это действительно удобно".
"Наша задача - сделать офисы продаж универсальными с максимальным набором сервисов, чтобы клиент не тратил свое время и мог получить нужные ему услуги в одном месте", - говорит Екатерина Петропавловская, коммерческий директор ООО Ростелеком - Розничные системы".
Офис работает ежедневно с 10:00 до 20:00 без выходных и перерыва на обед.
Последние комментарии
А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.
вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите
Оченень интересная информация.
Со всех сторон обложили бедных учеников, лучше бы со взятками так боролись))
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?