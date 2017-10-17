Самарцы выиграли командное первенство ПФО по дзюдо

В Перми, 16 октября, завершилось Первенство Приволжского федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года.

В соревнованиях приняли участие четыре состава, представляющие Самарскую область.

Мужская команда Самара-1 сначала встретилась с башкирами, затем боролась с хозяевами турнира, пермяками, а финальная встреча проходила с еще одной командой из Башкирии. Несмотря на сильную конкуренцию, самарцы показали класс и выиграли золото. В том числе обладателями медалей стали Дмитрий Якимов (в/к 55 кг, тренер Парсаев Г.А.), Кирилл Золотовский (в/к 60 кг, тренер Мордвинов С. М.), Тимофей Баранов (в/к 60 кг, тренер Кокарев А.Н.), Виктор Глухов (в/к 66 кг), Александр Дейлями (в/к 73 кг, тренер Иванов А.И.), Виктор Улитин (в/к 81 кг, тренер Мордвинов С. М.), Алексей Киргизов (в/к 90 кг, тренер Киргизов В.В.), Иван Бекетов (в/к 100 кг, тренер Лобанов В.Д.), Иршат Бикташев (в/к 100+ кг, тренер Петров Н.Ф.). Юниоры Самары 2 стали пятыми.

Не менее яркую борьбу показали юниорки. Самара-1, в составе которой на татами вышли Эльнара Алиева (в/к 44 кг, тренер Сараева А.А.), Юлия Ви (в/к 48 кг, тренер Ви В.Г.), Анастасия Гомозкова (в/к 52 кг, тренер Сараева А.А.), Вита Майданик (в/к 57 кг, тренер Владыкина О.Н.), Лариса Моисеева (в/к 63 кг, тренер Герасимов С. В.), Алина Рябова (в/к 70 кг, тренер Герасимов С. В.), Мария Морозова (в/к 78 кг, тренер Гуськов М.В.), Ангелина Малкина (в/к 78+ кг, тренер Румянцева Е.В.), также выиграла золотые медали. На пути к победе самарские дзюдоистки встречались с землячками из Самары 2, а также командами из Башкирии и Перми. Юниорки Самары 2 заняли четвертое место, сообщает министерство спорта Самарской области.