В приемной президента РФ в Самарской области будет работать прямая телефонная линия по вопросам отопления

В четверг, 19 октября, с 10:00 до 16:00 в приемной президента РФ в Самарской области будет работать прямая телефонная линия по вопросам отопительного сезона. О возникших проблемах, связанных с подачей тепла, жители смогут заявить по телефону: 8 800 100 4000.

С 12:00 до 15:00 в работе прямой телефонной линии примут участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и главный федеральный инспектор, руководитель приемной президента РФ в Самарской области Сергей Чабан.

На вопросы граждан также ответят главы городских округов и муниципальных районов, представители государственной жилищной инспекции, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, правоохранительных и надзорных органов.

Граждане, по тем или иным причинам не дозвонившиеся в указанное время, смогут оставить обращения специалистам государственной жилищной инспекции Самарской области по телефону (846) 200 02 59.

Прямая телефонная линия проходит в рамках окружной декады "Тепло — людям" по поручению полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.