В приемной президента РФ в Самарской области будет работать прямая телефонная линия по вопросам отопления

В четверг, 19 октября, с 10:00 до 16:00 в приемной президента РФ в Самарской области будет работать прямая телефонная линия по вопросам отопительного сезона. О возникших проблемах, связанных с подачей тепла, жители смогут заявить по телефону: 8 800 100 4000.
С 12:00 до 15:00 в работе прямой телефонной линии примут участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и главный федеральный инспектор, руководитель приемной президента РФ в Самарской области Сергей Чабан.
На вопросы граждан также ответят главы городских округов и муниципальных районов, представители государственной жилищной инспекции, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, правоохранительных и надзорных органов.
Граждане, по тем или иным причинам не дозвонившиеся в указанное время, смогут оставить обращения специалистам государственной жилищной инспекции Самарской области по телефону (846) 200 02 59.
Прямая телефонная линия проходит в рамках окружной декады "Тепло — людям" по поручению полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.
Последние комментарии
Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.
Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.