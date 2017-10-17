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Суды Происшествия

Жертвы ограбления банка "Солидарность" требуют с обидчика миллион рублей

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За вооруженное нападение на банк "Солидарность" на скамье подсудимых оказался бывший начальник караула ФКУ СИЗО № 1 УФСИН России по Самарской области Денис Кузнецов.

Фото: Александра Будаева

Напомним, вечером 31 марта вооруженный преступник вошел в отделение банка "Солидарность" на ул. Победы, 71 и потребовал от сотрудниц учреждения отдать ему всю имевшуюся наличность.

"Рабочий день уже подошел к концу, я пошла закрыть двери, и тут вошел мужчина, — вспоминала в суде Людмила Л. — Он поднял голову, и я увидела, что лицо его скрыто маской, а в руке — пистолет. Он схватил меня за шею, уперся оружием мне в спину и стал подталкивать к стойке операциониста. Потом мы прошли к кассе, где он заставил нас открыть сейф, сложить ему деньги в пакет, после чего запер нас в туалете".

Каким-то образом одна из сотрудниц банка успела нажать на тревожную кнопку, но по пробкам группа быстрого реагирования приехала не слишком скоро.

"Когда мы прибыли на место, в зале уже никого не было, — признался водитель ГБР. — Мы услышали шум в туалете, девочки кричали "Мы здесь!" Ключ от двери был в замке, мы их вызволили, а они уже сказали нам об ограблении, после чего мы позвонили в полицию".

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 162 УК РФ "Разбой в особо крупном размере". После тщательного подсчета, в банке пришли к выводу, что добычей преступника стали 5,3 млн руб., $5,6 тыс. и 4,3 тыс. евро.

Задержали подозреваемого примерно через две недели.

"Подозрительный автомобиль попал в зону действия камер видеонаблюдения, — рассказал в суде один из оперативников, работавших над этим делом. — Номера машины видно не было, зато мы обратили внимание на необычные диски. Проверили все машины Lada Granta по базе, нашли нужную, ее хозяин по комплекции был схож с преступником, совершившим нападение на банк. Тогда мы решили провести задержание. Когда к нему подошел наш сотрудник, он сразу все понял и сказал: "Я чувствовал, что вы за мной придете". Он не оказывал сопротивления, дал показания и сообщил, что сделал с маской, пистолетом и деньгами".

Оружие мужчина разобрал и частями утопил в реке Самара. К слову, оттуда "выудили" лишь немного запчастей, остальные пропали. Одежду, в которой был в момент преступления, он выбросил в мусорные контейнеры в разных местах. Деньги сложил в гараж к отцу.

В руки полиции попался не обычный гражданин и даже не бывалый рецидивист, а начальник караула ФКУ СИЗО № 1 УФСИН России по Самарской области.

Вину Денис Кузнецов признал сразу и написал явку с повинной. По его словам, на ограбление банка его толкнули долги. Мужчина оказался страстным поклонником ставок в букмекерских конторах.

Теперь ему грозит от восьми до 15 лет реального лишения свободы — именно столько предусматривает статья, по которой его обвиняют.

Банк "Солидарность" каких-либо претензий к нему пока не предъявил, хотя и признан потерпевшим по делу.

В число потерпевших по настоянию прокуратуры Советского района включили и двух девушек, которым пришлось непосредственно столкнуться с вооруженным мужчиной. Обе они сегодня заявили гражданские иски — нанесенный им моральный ущерб каждая из них оценила в 500 тыс. рублей.

"Я до сих пор плохо сплю — маска перед глазами стоит, — заявила в суде Надежда Ф. — Долгое время у меня руки тряслись. А ведь с клиентами работаю. Пыталась с людьми говорить, а сама то и дело оглядывалась по сторонам. Банк предоставил нам бесплатного психолога, но все равно долгое время я пила успокоительное".

Адвокат подсудимого высказался против суммы в 500 тыс. руб. — по его мнению она необоснованно завышена.

Однако последнее слово остается за судом. Решать судьбу Дениса Кузнецова предстоит заместителю председателя Советского районного суда Денису Лазареву.

Гид потребителя

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