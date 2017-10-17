Во вторник, 17 октября, в Тольятти открылся первый в регионе детский технопарк "Кванториум — 63 регион". Инновационная образовательная площадка для интеллектуального развития детей и подростков начала действовать на базе одного из крупнейших в России технопарков в сфере высоких технологий "Жигулевская долина".

В Тольятти открылся первый в регионе детский технопарк "Кванториум"

"Кванториум" — это новый формат инженерно-технической подготовки юношей и девушек, который продвигается на федеральном уровне. Развитие у подростков изобретательского мышления, знакомство с современными технологиями, подготовка инженерных кадров, а также разработка, тестирование и внедрение прорывных технологий и идей — основные задачи детских технопарков.

В декабре прошлого года Самарская область вошла в число победителей конкурса министерства образования и науки РФ на создание "Кванториумов". На программу из федерального бюджета региону выделено 52,3 млн руб., 62,5 млн руб. предусмотрено в областном бюджете.

Региональный "Кванториум — 63 регион" будет сформирован на двух площадках. Первый детский технопарк появился в Тольятти, через месяц инновационный центр заработает в Самаре. В общей сложности образовательными программами регионального детского технопарка "Кванториум — 63 регион" будет охвачено более 1200 школьников.

В Тольятти сотни парней и девушек от 6 до 18 лет будут заниматься по пяти направлениям, или так называемым квантумам: IT, робототехника, нанотехнологии, автомобилестроение и промышленный дизайн.