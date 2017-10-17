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Образование Общество

В Тольятти открылся первый в регионе детский технопарк "Кванториум"

ТОЛЬЯТТИ. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 17 октября, в Тольятти открылся первый в регионе детский технопарк "Кванториум — 63 регион". Инновационная образовательная площадка для интеллектуального развития детей и подростков начала действовать на базе одного из крупнейших в России технопарков в сфере высоких технологий "Жигулевская долина".

В Тольятти открылся первый в регионе детский технопарк "Кванториум" В Тольятти открылся первый в регионе детский технопарк "Кванториум"
Фото: Игорь Казановский

"Кванториум" — это новый формат инженерно-технической подготовки юношей и девушек, который продвигается на федеральном уровне. Развитие у подростков изобретательского мышления, знакомство с современными технологиями, подготовка инженерных кадров, а также разработка, тестирование и внедрение прорывных технологий и идей — основные задачи детских технопарков.

В декабре прошлого года Самарская область вошла в число победителей конкурса министерства образования и науки РФ на создание "Кванториумов". На программу из федерального бюджета региону выделено 52,3 млн руб., 62,5 млн руб. предусмотрено в областном бюджете.

Региональный "Кванториум — 63 регион" будет сформирован на двух площадках. Первый детский технопарк появился в Тольятти, через месяц инновационный центр заработает в Самаре. В общей сложности образовательными программами регионального детского технопарка "Кванториум — 63 регион" будет охвачено более 1200 школьников.

В Тольятти сотни парней и девушек от 6 до 18 лет будут заниматься по пяти направлениям, или так называемым квантумам: IT, робототехника, нанотехнологии, автомобилестроение и промышленный дизайн.

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Попова 09 октября 2017 16:15 В Самаре проходит Всероссийский фестиваль науки

Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)

Татьяна Гугуева 09 октября 2017 09:09 В Самаре проходит Всероссийский фестиваль науки

Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!

Татьяна Катынская 29 сентября 2017 10:08 В Самарской области может возникнуть дефицит мест в общеобразовательных школах

Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?

ღТаТаღ ♥♥♥ 31 мая 2017 05:52 Прокуратура обнаружила поборы в самарской школе №41

Как будто это единичный случай! Вот удивили! Да это в каждой школе, которая мнит себя мало-мальски крутой, происходит! Лицей 135 проверьте!!!

Елена Андреева 26 мая 2017 12:31 Принято решение о ликвидации архитектурно-строительного института в СамГТУ

Конец родному институту. Печально.

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