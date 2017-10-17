На пешеходном переходе на ул. Земеца под машину попал ребенок

Во вторник, 17 октября, во второй половине дня, по предварительным данным, на пешеходном переходе в районе дома № 19 по ул. Земеца в Самаре попал под машину и получил травмы девятилетний мальчик, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ОГИБДД Самары.

По правилам мальчик переходил улицу или нет, пока неизвестно. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.