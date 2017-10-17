На пешеходном переходе на ул. Земеца под машину попал ребенок

Во вторник, 17 октября, во второй половине дня, по предварительным данным, на пешеходном переходе в районе дома № 19 по ул. Земеца в Самаре попал под машину и получил травмы девятилетний мальчик, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ОГИБДД Самары.
По правилам мальчик переходил улицу или нет, пока неизвестно.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Последние комментарии
Урод,проблемы создал водителю...
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил