Работы по реконструкции Струковского сада и 4-й очереди набережной отстают от графика на 30 дней.

Такие данные озвучил врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов на совместном заседании комитета по строительству и комитета по культуре, спорту и молодежной политике Самарской губернской думы 17 октября.

"Есть отставание по Струковскому саду (сейчас работы там выполнены на 58%), а также по реконструкции 4-й очереди набережной (выполнение 67%), отставание от графика - около 30 дней. Ситуацию держим на контроле, сейчас темп увеличился, но динамика недостаточна, чтобы завершить в этом месяце", - пояснил Александр Фетисов.

Напомним, сроки сдачи по 4-й очереди набережной - весной следующего года, но подрядчик взял на себя повышенные обязательства закончить объект в этом году.

В то же время работы по центральному для болельщиков ЧМ-2018 объекту - площади им. Куйбышева - завершены на 90%.

"За прошлую неделю выполнено 5% от общего объема работ, какие-либо риски незавершения работы в срок отсутствуют. Для нас площадь Куйбышева - из всех городских объектов самый важный объект", - подчеркнул Александр Фетисов.

В рамках подготовки к ЧМ был предусмотрен ремонт фасадов и крыш 293 домов, расположенных вдоль туристических маршрутов, в 2016 г. работы завершены по 65 домам, на 2017 г. планируется завершить работы по 194 объектам, из которых 183 находятся в работе.

Готовность гостиничного комплекса "Лотта" составляет 85%. В данный момент здесь завершены все объекты инженерной инфраструктуры, ведутся отделочные работы, оснащение помещений гостиницы.

В соответствии с графиком также ведется ремонт больниц Середавина и Пирогова.

"У нас нет никаких сомнений, что все работы будут завершены в срок. Есть небольшие отставания по ряду объектов, но ничего критичного нет, все нормально. Все жители города видят, какая колоссальная работа была проведена, все мы видим, как город становится лучше, как преображаются фасады, улицы. Конечно, еще много предстоит сделать, но уже сейчас очертания нового облика Самары видны каждому жителю города", - прокомментировал председатель комитета Самарской губернской думы по строительству Владимир Кошелев.