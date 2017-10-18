Дарья Касаткина победила Анастасию Павлюченкову на "Кубке Кремля"

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Дарья Касаткина в двух партиях обыграла уроженку Самары Анастасию Павлюченкову на старте турнира "ВТБ Кубок Кремля" — 7:6 (7:2), 6:1, сообщает championat.com.

Поединок продолжался 1 час 33 минуты. Касаткина выполнила четыре эйса, сделала четыре двойные ошибки и использовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Павлюченковой две подачи навылет, две двойные и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Следующей соперницей Касаткиной станет чешка Катержина Синякова, которая накануне разгромила хорватку Донну Векич — 6:2, 6:0.