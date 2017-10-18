Дарья Касаткина победила Анастасию Павлюченкову на "Кубке Кремля"

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Дарья Касаткина в двух партиях обыграла уроженку Самары Анастасию Павлюченкову на старте турнира "ВТБ Кубок Кремля" — 7:6 (7:2), 6:1, сообщает championat.com.
Поединок продолжался 1 час 33 минуты. Касаткина выполнила четыре эйса, сделала четыре двойные ошибки и использовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Павлюченковой две подачи навылет, две двойные и два реализованных брейк-пойнта из шести.
Следующей соперницей Касаткиной станет чешка Катержина Синякова, которая накануне разгромила хорватку Донну Векич — 6:2, 6:0.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!