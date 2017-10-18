Открыто движение по Южному мосту по обеим сторонам

Мост "Южный" и путепровод "Аврора" полностью открыты для движения транспорта — теперь оно осуществляется по обеим полосам.

На всем протяжении моста укреплены несущие конструкции, смонтированы деформационные швы, отремонтирован тротуар, установлены барьерное и перильное ограждения, обновлена система освещения, уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия проезжей части на площади 7 тысяч кв. м с использованием смеси ЩМА-20, отличающейся повышенной прочностью при эксплуатации, влаго- и сдвигоустойчивостью, что особенно важно для магистралей с большой загрузкой. Кроме того, выполнена укладка литого асфальтобетона в районе деформационных швов на площади 210 кв. м.

На путепроводе также завершены работы по монтажу деформационных швов, установке ограждений, выполнены тротуарные работы, обустроены лестничные сходы, отремонтировано освещение, закончено устройство верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальта на проезжей части и на подходах к путепроводу — в целом на площади около 12,5 тысяч кв. м. В районе деформационных швов на площади 600 кв. м уложен литой асфальтобетон.

Таким образом, по состоянию на утро 18 октября подрядчик справился со всеми работами, необходимыми для открытия движения на мостовом комплексе.

Вместе с тем предстоит выполнить остаточные виды работ, которые будут сосредоточены в основном под поверхностью моста. Так, в ближайшее время дорожные рабочие будут красить пролетные строения, а также выполнять работы для защиты бетона от разрушений — для антикоррозийных мероприятий используется специальный пропиточный состав, который позволит сформировать поверхностный водоупорный защитный слой. Это не повлияет на организацию дорожного движения.

Напомним, контрактом предусматривалось закончить работы во втором квартале 2018 года. Первоначально проект был рассчитан на 21 месяц. Ремонт начался в апреле этого года. Общая стоимость работ по двум объектам с суммарной протяженностью 1200 метров - Южному мосту и путепроводу Аврора - составила 524 млн рублей. Заказчиком работ выступил департамент городского хозяйства и экологии. Срок гарантии - пять лет.

Сейчас рабочие подрядной организации — ООО ПСК "Волга" — продолжают трудиться в круглосуточном режиме, с учетом погодных условий. По заверениям заместителя Генерального директора ООО ПСК "Волга" Романа Кокошникова, существенное сокращение сроков не повлияло на качество.