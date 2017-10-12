Движение по Южному мосту полностью восстановится 16 октября

В понедельник, 16 октября, откроется движение по Южному мосту. Капитальный ремонт завершается с опережением графика, сообщает руководитель управления информации и аналитики самарской администрации Елена Рыжкова на своей странице в соцсети Facebook.

Контрактом предусматривалось закончить работы во втором квартале 2018 года. Первоначально проект был рассчитан на 21 месяц. Ремонт начался в апреле этого года. Общая стоимость работ по двум объектам с суммарной протяженностью 1200 метров — Южному мосту и путепроводу Аврора — составила 524 млн рублей. Заказчиком работ выступил департамент городского хозяйства и экологии. Срок гарантии — пять лет.

Мостовой комплекс "Южный" построили в 1974 году, и с тех пор там ремонтировали только покрытие проезжей части. Отсутствие необходимых работ привело к тому, что в декабре прошлого года один из деформационных швов на мосту частично разрушился.

По словам замгендиректора ПСК "Волга" Романа Кокошникова, здесь заменили ограждения, опоры освещения, обновили асфальтобетонное покрытие на проезжей части и тротуаре, герметизировали деформационные швы. Работы были организованы в две смены. Сократить сроки удалось за счет того, что мостовой переход не разбивали на несколько участков, как планировалось изначально. Ремонт проводился сначала на одной стороне движения, а потом — на другой.