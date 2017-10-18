Участник ВФМС-2017 пригласил Федора Бондарчука снимать фильмы в Самару

Во вторник, 17 октября, в Сочи в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоялась встреча российского режиссера Федора Бондарчука и актера Алексея Петрухина с участниками ВФМС.
На нее пришло больше 2000 человек, зал был переполнен. Звездные артисты откровенно пообщались с участниками о современном кинематографе.
Федор Бондарчук также рассказал о своем фантастическом блокбастере "Притяжение". Он сообщил ребятам, что в декабре 2019 г. выйдет вторая часть фильма, и пообещал молодому человеку из Сургута заснять его в новой кинокартине, съемки которой начнутся в феврале 2018 года.
С вопросом к Федору Бондарчуку обратился и участник ВФМС из Самарской области Алексей Жирухин. Он поинтересовался, почему подавляющее большинство фильмов снимается в Москве и Санкт-Петербурге, на что Бондарчук ответил, что исправится, если его позовут.
Молодой человек не растерялся и тут же пригласил известного режиссера в Самару.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.