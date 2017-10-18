Участник ВФМС-2017 пригласил Федора Бондарчука снимать фильмы в Самару

Во вторник, 17 октября, в Сочи в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоялась встреча российского режиссера Федора Бондарчука и актера Алексея Петрухина с участниками ВФМС.

На нее пришло больше 2000 человек, зал был переполнен. Звездные артисты откровенно пообщались с участниками о современном кинематографе.

Федор Бондарчук также рассказал о своем фантастическом блокбастере "Притяжение". Он сообщил ребятам, что в декабре 2019 г. выйдет вторая часть фильма, и пообещал молодому человеку из Сургута заснять его в новой кинокартине, съемки которой начнутся в феврале 2018 года.

С вопросом к Федору Бондарчуку обратился и участник ВФМС из Самарской области Алексей Жирухин. Он поинтересовался, почему подавляющее большинство фильмов снимается в Москве и Санкт-Петербурге, на что Бондарчук ответил, что исправится, если его позовут.

Молодой человек не растерялся и тут же пригласил известного режиссера в Самару.