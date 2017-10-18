Самыми квалифицированными и востребованными оказались студенты СГЭУ

Студенты кафедры землеустройства и кадастров СГЭУ заняли все три призовых места на II туре Всероссийского смотра-конкурса, проводившегося в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете (ННГАСУ).

Открытый конкурс на лучшую выпускную квалификационную работу (ВКР) студентов по направлению "Землеустройство и кадастры", состоявшийся на площадке ННГАСУ, был призван выявить лучшую выпускную квалификационную работу в вузах Российской Федерации в Поволжском региональном учебно-методическом центре УМО. Конкурс предполагал представление не более чем трех ВКР по каждому профилю направления.

Студентка СГЭУ Ирина Мямина за разработку темы "Формирование сведений о зонах охраны объектов культурного наследия (на примере Пушкинского народного дома)" получила диплом 1-й степени, Виктория Терешина за подготовку документации по планировке территории для размещения линейных объектов (на примере реконструкции объекта "Газопровод "Сосновский" - диплом 2-й степени, Анастасия Ледовских за работу "Формирование земельного участка для индивидуального жилищного строительства: состояние, проблемы, перспективы (на примере Самары)" - диплом 3-й степени. Научным руководителем А.Ледовских и В.Терешиной выступил заведующий кафедрой землеустройства и кадастров СГЭУ Александр Власов, а И.Мяминой - старший преподаватель кафедры Людмила Аверина.

Александр Власов, заведующий кафедрой землеустройства и кадастров СГЭУ, отметил: "В связи с развитием единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости потребность рынка труда в специалистах в сфере экономики землеустройства чрезвычайно высока. Востребованы специалисты этого профиля и в оценочном сообществе, и в сфере государственного и муниципального управления".

Студенты СГЭУ имеют возможность получить полноценную практико-ориентированную подготовку с учетом возможностей геодезического полигона, который создан на территории университетского кампуса. Кафедра инициировала заключение соглашения о стратегическом партнерстве с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области, долгосрочных договоров сотрудничества с ОАО "Средневолжское АГП", ООО "Землеустроитель".

Помимо этого, кафедра организует практику не только на площадках стратегических партнеров, но и по договорам с ведущими профильными предприятиями Самарского региона: МП "Городской земельный центр", ГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ", Кадастровая палата по Самарской области и др.