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Образование Общество

Самыми квалифицированными и востребованными оказались студенты СГЭУ

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Студенты кафедры землеустройства и кадастров СГЭУ заняли все три призовых места на II туре Всероссийского смотра-конкурса, проводившегося в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете (ННГАСУ).

Фото: Фото предоставлено СГЭУ

Открытый конкурс на лучшую выпускную квалификационную работу (ВКР) студентов по направлению "Землеустройство и кадастры", состоявшийся на площадке ННГАСУ, был призван выявить лучшую выпускную квалификационную работу в вузах Российской Федерации в Поволжском региональном учебно-методическом центре УМО. Конкурс предполагал представление не более чем трех ВКР по каждому профилю направления.

Студентка СГЭУ Ирина Мямина за разработку темы "Формирование сведений о зонах охраны объектов культурного наследия (на примере Пушкинского народного дома)" получила диплом 1-й степени, Виктория Терешина за подготовку документации по планировке территории для размещения линейных объектов (на примере реконструкции объекта "Газопровод "Сосновский" - диплом 2-й степени, Анастасия Ледовских за работу "Формирование земельного участка для индивидуального жилищного строительства: состояние, проблемы, перспективы (на примере Самары)" - диплом 3-й степени. Научным руководителем А.Ледовских и В.Терешиной выступил заведующий кафедрой землеустройства и кадастров СГЭУ Александр Власов, а И.Мяминой - старший преподаватель кафедры Людмила Аверина.

Александр Власов, заведующий кафедрой землеустройства и кадастров СГЭУ, отметил: "В связи с развитием единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости потребность рынка труда в специалистах в сфере экономики землеустройства чрезвычайно высока. Востребованы специалисты этого профиля и в оценочном сообществе, и в сфере государственного и муниципального управления".

Студенты СГЭУ имеют возможность получить полноценную практико-ориентированную подготовку с учетом возможностей геодезического полигона, который создан на территории университетского кампуса. Кафедра инициировала заключение соглашения о стратегическом партнерстве с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области, долгосрочных договоров сотрудничества с ОАО "Средневолжское АГП", ООО "Землеустроитель".

Помимо этого, кафедра организует практику не только на площадках стратегических партнеров, но и по договорам с ведущими профильными предприятиями Самарского региона: МП "Городской земельный центр", ГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ", Кадастровая палата по Самарской области и др.

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Попова 09 октября 2017 16:15 В Самаре проходит Всероссийский фестиваль науки

Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)

Татьяна Гугуева 09 октября 2017 09:09 В Самаре проходит Всероссийский фестиваль науки

Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!

Татьяна Катынская 29 сентября 2017 10:08 В Самарской области может возникнуть дефицит мест в общеобразовательных школах

Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?

ღТаТаღ ♥♥♥ 31 мая 2017 05:52 Прокуратура обнаружила поборы в самарской школе №41

Как будто это единичный случай! Вот удивили! Да это в каждой школе, которая мнит себя мало-мальски крутой, происходит! Лицей 135 проверьте!!!

Елена Андреева 26 мая 2017 12:31 Принято решение о ликвидации архитектурно-строительного института в СамГТУ

Конец родному институту. Печально.

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