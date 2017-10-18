В самарском Союзе художников пройдет презентация книги "Художники запасной столицы"

В выставочном зале самарского отделения Союза художников России 19 октября в 19:00 состоится презентация книги "Художники запасной столицы" самарского искусствоведа Татьяны Петровой, сообщают организаторы.
Книга "Художники запасной столицы" станет продолжением серии "Прекрасный след".
Издание вышло при поддержке правительства Самарской области.
Последние комментарии
Хороший художник и достойные работы!
200 000 рублей было затрачено на строительство богадельни и обустройство дворовых служебных построек, посмотрим цену реставрации)
Да, предстоит грандиозный объем на данном объекте. Интересно кто выиграет объем работ.
Полезное мероприятие, думаю найдет отзыв среди самарцев)
Молодца, Никас! Как всегда улыбнул)