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Культура

В самарском Союзе художников пройдет презентация книги "Художники запасной столицы"

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В выставочном зале самарского отделения Союза художников России 19 октября в 19:00 состоится презентация книги "Художники запасной столицы" самарского искусствоведа Татьяны Петровой, сообщают организаторы.

Книга "Художники запасной столицы" станет продолжением серии "Прекрасный след".

Издание вышло при поддержке правительства Самарской области.

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