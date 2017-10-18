На Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи обсудили будущее нейронауки

Панельная дискуссия на тему "Что дают нейронауки для понимания человека и его поведения?" прошла в среду, 18 октября, на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов. Эволюция с течением времени или деградация от стремительного развития технологий — какое будущее ждет наш мозг? На эту тему дискутировали ведущие ученые России.

Профессор СПбГУ Татьяна Черниговская, ученый в области нейронауки и психолингвистики, а также теории сознания, доктор биологических наук, выступила первой. Она заявила, что человеческий мозг — самое сложное, что есть во Вселенной.

Черниговская уверена, что если мы выясним, что происходит в голове, то это изменит все, особенно — систему коммуникации, которая в нейронной сети происходит совершенно невероятным образом. Изучение нейронаук поможет человечеству сохраниться как цивилизации.

Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Каплан поддержал свою коллегу, приведя в пример слова академика Лекторского. "Представьте себе часы, они измеряют время, но давайте разберем эти часы, посмотрим на шестеренки — где там время? То же самое с мозгом: биологию мы разберем, эти нейроны, а где там самое важное — мысли?", — задался вопросом эксперт.

В своем выступлении Каплан поднял тему эволюции мозга: будет ли он развиваться дальше или то, что у нас есть — уже совершенство? 50 тысяч лет назад человеческий мозг был таким же, как и сейчас, изменились только технологии — орудия труда.

Ученый уверен, что если взять ребенка из древности и воспитать его сейчас, то получится такой же человек. Другой вопрос, что сама природа — процесс, а эволюция — случайность. Когда человек стал социальным, естественный отбор прекратился, поэтому люди пришли в этот мир самыми разными.

Парадоксально, но мозг не подготовлен к жизни в современных условиях: привыкнув к пещере, человек просто не справляется с резким развитием технологий и обильным количеством информации. Подтверждение этому — рост процента невротических заболеваний.

"Нам говорят: решение проблем — искусственный интеллект. Все трудные проблемы, которые перегружают мозг, должны решать технологии", — привел аргумент ученый.

Однако Каплан уверен, что искусственный интеллект — не выход. Он опережает мозг только по объему памяти и быстродействию, но никогда не сможет достичь уровня мозга. По мнению исследователя, нужно объединить мозг и системы, которые ему помогут, создать киберсина — человека, имеющего канал связи с компьютером.

С метафоры начала свое выступление и доктор технических наук, профессор СПбГУ Татьяна Гаврилова. "Сейчас наука на том уровне, как если бы муравей залез внутрь телевизора или компьютера и стал бы изучать, как оно устроено. За ним пришло бы много-много муравьев с разными устройствами. Как вы думаете, сколько времени у них ушло и догадались бы они, как устроена техника?", — привела пример Татьяна Гаврилова.

В выступлении спикер сделала аудитории несколько посланий — "мессаджей". Во-первых, людям нужно опасаться спекуляции нейронаук, не верить непроверенной информации, особенно в соцсетях и СМИ: ее составляют журналисты, а не ученые.

Во время панельной дискуссии в зале присутствовал Константин Анохин, советский и российский ученый в области нейронауки, психолингвистики и теории сознания, доктор биологических наук, профессор, руководитель отдела нейронаук НИЦ "Курчатовский институт".

"Сегодня наш мозг находится не в том месте. Он находится вне всех остальных органов. Исторически сложилось так, что мозг изучался в рамках физиологии, медицины. Мы думаем, что мозг — это орган человеческого тела, это правда только отчасти. Вы можете смотреть на мозг как на биологический орган, но он не такой, это не огромное ведро спагетти. Задача нейронауки — перевернуть современные знания о мозге, выявить его реальное место и значение", — сказал ученый.

В конце сессии спикеры ответили на другие вопросы аудитории. На вопрос о том, как молодежи тренировать мозг, интересно ответила Татьяна Гаврилова. "Вы знаете, по-моему, ответ на этот вопрос стар как мир: читайте книги. И ездите в Италию, там очень красиво", — посоветовала Татьяна Гаврилова.

Участница самарской делегации Малика Иралиева давно увлекается трудами Татьяны Черниговской и рассказала, чем ее работы интересны.

"В одну из передач Владимира Познера пришла Татьяна Черниговская. Она задала планку разговора на очень глубоком уровне — о том, кто такой вообще человек, и почему говорят "человеческий" мозг, когда мы не знаем даже, кто кому принадлежит — мозг человеку или человек мозгу? — рассказала девушка. — Мне нравится мысль, которую я услышала от нее, что мозг постоянно адаптируется. И он никогда не забывает ничего — то есть все, что мы смотрим, с кем общаемся, что мы делаем или не делаем, навсегда остается в мозге, даже если нам кажется, что мы это забыли. Особенно это касается детей, с которыми я работаю — их мозг запоминает и любовь, которую они получают, и жестокость или безразличие".