Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира "ВТБ Кубок Кремля", в двух партиях обыграв представительницу Чехии Катержину Синякову со счетом 6:2, 6:3, пишет championat.com.
Продолжительность поединка составила 1 час 20 минут. Дарья 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 17 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в полуфинал соревнований в Москве Касаткина поспорит с представительницей Беларуси Александрой Саснович. Турнир завершится 21 октября.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!