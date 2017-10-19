Марк Коган стал лауреатом премии Правительства РФ "Душа России"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении 15 премий Правительства РФ "Душа России" за 2017 г. по номинациям — "Народная музыка", "Народное пение", "Народный мастер", "Традиционная народная культура" и "Народный танец". Одним из лауреатов премии стал Марк Коган.

Руководитель клезмерского ансамбля "Алия" Самарского еврейского национального центра стал лауреатом премии в номинации "Народная музыка".

Правительственные премии "Душа России" присуждаются руководителям и солистам самодеятельных коллективов народного творчества, исполнителям эпоса и самодеятельным мастерам народного декоративно-прикладного искусства за выдающиеся творческие достижения в сфере сохранения и развития народных художественных традиций, а также за активную просветительскую и педагогическую деятельность, направленную на освоение народной культуры.

Премия учреждена в сентябре 2006 года. До этого с 2002 по 2006 год Минкультуры России и Государственный Российский Дом народного творчества вручали одноименную ведомственную премию.