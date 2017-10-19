В Самаре снимают цикл короткометражек про людей, попавших в сложные жизненные ситуации

Молодые журналисты Самары запустили новый социальный проект "Будем жить", цель которого создание короткометражных документальных фильмов про людей, попавших в сложные жизненные ситуации.

Пока авторы не афишируют выбранные социальные категории, поясняя это стереотипностью мышления зрителей.

Проект реализуется при поддержке регионального отделения Общероссийского народного фронта. Партнерами выступают министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, министерство здравоохранения Самарской области и ГУФСИН Самарской области.

Руководителем проекта является студентка Самарского университета и Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова Дарья Муромова.

"Идея фильма о людях, которые оказались в сложных ситуациях, формировалась больше года, — рассказывает она. — Было много мыслей по поводу формата и жанра проекта — телесюжет, программа, сетевые ролики или короткометражные картины. Учитывая, что моя вторая специальность — продюсер кино и телевидения, выбор пал на цикл документальных фильмов. Окончательно определиться с форматом проекта мне помогли Екатерина Выровцева, Елена Барашкина и Борис Кожин. Масштабно, сложно, интересно и ново. Но сейчас я понимаю: других вариантов и быть не могло".

Сейчас идет съемочный период, а с ноября начнется монтажно-тонировочный этап. В рамках PR-кампании проекта в группе "ВКонтакте" выкладываются минутные ролики с известными людьми Самары, среди которых блогеры, молодые предприниматели, врачи, хореографы и многие другие. Приглашённые гости рассказывают о том, что для них значит слово "счастье".

Уже сейчас съемочная группа начала готовиться к участию в Национальной премии "Серебряный лучник" и премьере первого документального фильма, которая состоится 20 февраля.

Следить за обновлениями проекта можно в официальной группе "ВКонтакте".