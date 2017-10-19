В Самаре снимают цикл короткометражек про людей, попавших в сложные жизненные ситуации

Молодые журналисты Самары запустили новый социальный проект "Будем жить", цель которого создание короткометражных документальных фильмов про людей, попавших в сложные жизненные ситуации.
Пока авторы не афишируют выбранные социальные категории, поясняя это стереотипностью мышления зрителей.
Проект реализуется при поддержке регионального отделения Общероссийского народного фронта. Партнерами выступают министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, министерство здравоохранения Самарской области и ГУФСИН Самарской области.
Руководителем проекта является студентка Самарского университета и Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова Дарья Муромова.
"Идея фильма о людях, которые оказались в сложных ситуациях, формировалась больше года, — рассказывает она. — Было много мыслей по поводу формата и жанра проекта — телесюжет, программа, сетевые ролики или короткометражные картины. Учитывая, что моя вторая специальность — продюсер кино и телевидения, выбор пал на цикл документальных фильмов. Окончательно определиться с форматом проекта мне помогли Екатерина Выровцева, Елена Барашкина и Борис Кожин. Масштабно, сложно, интересно и ново. Но сейчас я понимаю: других вариантов и быть не могло".
Сейчас идет съемочный период, а с ноября начнется монтажно-тонировочный этап. В рамках PR-кампании проекта в группе "ВКонтакте" выкладываются минутные ролики с известными людьми Самары, среди которых блогеры, молодые предприниматели, врачи, хореографы и многие другие. Приглашённые гости рассказывают о том, что для них значит слово "счастье".
Уже сейчас съемочная группа начала готовиться к участию в Национальной премии "Серебряный лучник" и премьере первого документального фильма, которая состоится 20 февраля.
Следить за обновлениями проекта можно в официальной группе "ВКонтакте".
Последние комментарии
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)
Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!
Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.
Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?