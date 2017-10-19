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Общество

В Самаре снимают цикл короткометражек про людей, попавших в сложные жизненные ситуации

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Молодые журналисты Самары запустили новый социальный проект "Будем жить", цель которого создание короткометражных документальных фильмов про людей, попавших в сложные жизненные ситуации.

Фото: автора

Пока авторы не афишируют выбранные социальные категории, поясняя это стереотипностью мышления зрителей.

Проект реализуется при поддержке регионального отделения Общероссийского народного фронта. Партнерами выступают министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, министерство здравоохранения Самарской области и ГУФСИН Самарской области.

Руководителем проекта является студентка Самарского университета и Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова Дарья Муромова.

"Идея фильма о людях, которые оказались в сложных ситуациях, формировалась больше года, — рассказывает она. — Было много мыслей по поводу формата и жанра проекта — телесюжет, программа, сетевые ролики или короткометражные картины. Учитывая, что моя вторая специальность — продюсер кино и телевидения, выбор пал на цикл документальных фильмов. Окончательно определиться с форматом проекта мне помогли Екатерина Выровцева, Елена Барашкина и Борис Кожин. Масштабно, сложно, интересно и ново. Но сейчас я понимаю: других вариантов и быть не могло".

Сейчас идет съемочный период, а с ноября начнется монтажно-тонировочный этап. В рамках PR-кампании проекта в группе "ВКонтакте"  выкладываются минутные ролики с известными людьми Самары, среди которых блогеры, молодые предприниматели, врачи, хореографы и многие другие. Приглашённые гости рассказывают о том, что для них значит слово "счастье".

Уже сейчас съемочная группа начала готовиться к участию в  Национальной премии "Серебряный лучник" и премьере первого документального фильма, которая состоится 20 февраля.

Следить за обновлениями проекта можно в официальной группе "ВКонтакте".  

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Последние комментарии

Татьяна Попова 09 октября 2017 16:15 В Самаре проходит Всероссийский фестиваль науки

Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)

Татьяна Гугуева 09 октября 2017 09:09 В Самаре проходит Всероссийский фестиваль науки

Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!

Анна Арутюнова 05 октября 2017 21:24 ФКР обязали исправить недостатки на 18 млн руб., допущенные подрядчиком при ремонте дома купца Афанасьева

Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.

Ирина Кожевникова 04 октября 2017 15:25 На ул. Фрунзе из-за коммунальной аварии появилась яма на проезжей части

Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!

Татьяна Катынская 29 сентября 2017 10:08 В Самарской области может возникнуть дефицит мест в общеобразовательных школах

Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?

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