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Экология Общество

Толстолобика и стерляди в Волге станет больше

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сызранский НПЗ, дочернее общество НК "Роснефть", провел традиционную экологическую акцию по восполнению биоресурсов Волги. В Саратовское водохранилище в два этапа выпустили более 70 тысяч мальков рыбы.

Это не первая экологическая акция Сызранского НПЗ. Уменьшение влияния на окружающую среду — приоритет экологической политики Сызранского НПЗ. В период с 2010 по 2017 год предприятие выпустило в Саратовское водохранилище почти 300 тысяч мальков стерляди, толстолобика, белого амура и сазана.

В этом году водохранилище стало новым домом для 15 589 мальков стерляди и 55 836 мальков толстолобика. Эти виды рыб были выбраны для разведения не случайно.  "Толстолобик поедает камыш, которым зарастают мелеющие и заиливающиеся реки. Это способствует развитию и других популяций рыб, например, плотвы, лежа, окуня, щуки и судака", — объясняет Сергей Карпов, руководитель федерации рыболовного спорта Сызрани, призер чемпионата мира 2017 г. по ловле спиннингом с лодок.

А стерлядь сегодня занесена в Красную книгу России. "Еще несколько лет назад она считалась обычным для Волги промысловым видом, — комментирует Сергей Козлов, консультант отдела охраны среды и обитания и воспроизводства ВБР Средневолжского территориального управления Росрыболовства. — Но в последнее время численность стерляди сократилась настолько, что она оказалась на грани вымирания".

К самой процедуре выпуска рыб экологи СНПЗ подошли очень тщательно. Перед отправкой под строжайшим контролем всю рыбу взвесили, а также провели строгий контроль температурного режима воды в Волге и в резервуаре. Процедура проходила под надзором специалистов Росрыболовства. По словам экологов АО "СНПЗ", молодь рыб быстро освоится и приживется на новом месте.

Несмотря на то что на всех водозаборах завода установлена современная система фильтрации, вместе с водой из Саратовского водохранилища в водозабор может попасть икра рыб, мальки и планктон. Поэтому предприятие ежегодно и проводит восполнение биоресурсов. Постоянное сохранение популяции на должном уровне — гарантия сохранения водного биобаланса экосистемы.

Кроме регулярного выпуска мальков, завод также заботится о сохранности водных ресурсов, реализуя программу модернизации оборудования, снижая количество выбросов в окружающую среду. Любое воздействие, которое затрагивает природную систему, обязательно возмещается.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Дмитренко 05 сентября 2017 10:33 Почему браконьеры продолжают промышлять на самарских реках

Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html

Сергей Шаньгин 05 сентября 2017 10:17 Почему браконьеры продолжают промышлять на самарских реках

Прав создатель статьи в том, что на сегодняшний момент Владимир Алексеевич Кадушников действительно занимает должность рядового инспектора! И измененные сроки нерестового запрета по Самарской области я считаю это отвлечение людей от большей проблемы которая скрывается в управлении Рыбнадзора Самарской области, о какой только можно догадываться... И тут автор статьи почему-то умолчанию главную причину упразднения отдела Рыбнадзора по Самарской области...Вспомните трал, который ходил не один год по Самарской области, особенно Сызрани и вычерпывал все стоянки и места обитания рыбы! Сколько людей били тревогу и рыбаки, о том что нет рыбы...В новостях прошлых лет несложно найти информацию кто остановил этот трал и не сложно догадаться за что сняли В.А. Кадушникова.... Не любят на Руси почему то тех кто добросовестно работает и исполняет законы государства нашего. Человек заботился не о себе, а о популяции водного бассейна Самарской области, а его так...

Dmitry Lakotsenin 23 мая 2017 05:54 В "Самарской Луке" провели Всероссийский день посадки леса

Надеюсь объекты археологии не пострадали? Или про это забыли, как обычно((

Andrei-Sergeevich Iscrin 18 мая 2017 07:09 Нерестовый запрет в Самарской области в 2017 году начнется 1 мая

Добрый день ответьте на смущающий всех вопрос, допустим ситуация, я в период нерестого запрета, вышел рыбачить на спининг на Волгу на набережную,при себе чисто воблер, при себе ни имею ни одной пойманой рыбки ,(так как я ее поймал и отпустил) и пришел порыбачить чисто для своего удовольствия не нанося ни какого вреда рыбе и др.биоресурсам, вопрос что мне будет за спининг в руках в запрет если я чисто пришел отвести душу, и при себе пойманной рыбы . Заранее спасибо за ответ

Алексей Дмитренко 05 мая 2017 13:16 Нерестовый запрет в Самарской области в 2017 году начнется 1 мая

Только с берега и на поплавок

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