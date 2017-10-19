Толстолобика и стерляди в Волге станет больше

Сызранский НПЗ, дочернее общество НК "Роснефть", провел традиционную экологическую акцию по восполнению биоресурсов Волги. В Саратовское водохранилище в два этапа выпустили более 70 тысяч мальков рыбы.

Это не первая экологическая акция Сызранского НПЗ. Уменьшение влияния на окружающую среду — приоритет экологической политики Сызранского НПЗ. В период с 2010 по 2017 год предприятие выпустило в Саратовское водохранилище почти 300 тысяч мальков стерляди, толстолобика, белого амура и сазана.

В этом году водохранилище стало новым домом для 15 589 мальков стерляди и 55 836 мальков толстолобика. Эти виды рыб были выбраны для разведения не случайно. "Толстолобик поедает камыш, которым зарастают мелеющие и заиливающиеся реки. Это способствует развитию и других популяций рыб, например, плотвы, лежа, окуня, щуки и судака", — объясняет Сергей Карпов, руководитель федерации рыболовного спорта Сызрани, призер чемпионата мира 2017 г. по ловле спиннингом с лодок.

А стерлядь сегодня занесена в Красную книгу России. "Еще несколько лет назад она считалась обычным для Волги промысловым видом, — комментирует Сергей Козлов, консультант отдела охраны среды и обитания и воспроизводства ВБР Средневолжского территориального управления Росрыболовства. — Но в последнее время численность стерляди сократилась настолько, что она оказалась на грани вымирания".

К самой процедуре выпуска рыб экологи СНПЗ подошли очень тщательно. Перед отправкой под строжайшим контролем всю рыбу взвесили, а также провели строгий контроль температурного режима воды в Волге и в резервуаре. Процедура проходила под надзором специалистов Росрыболовства. По словам экологов АО "СНПЗ", молодь рыб быстро освоится и приживется на новом месте.

Несмотря на то что на всех водозаборах завода установлена современная система фильтрации, вместе с водой из Саратовского водохранилища в водозабор может попасть икра рыб, мальки и планктон. Поэтому предприятие ежегодно и проводит восполнение биоресурсов. Постоянное сохранение популяции на должном уровне — гарантия сохранения водного биобаланса экосистемы.

Кроме регулярного выпуска мальков, завод также заботится о сохранности водных ресурсов, реализуя программу модернизации оборудования, снижая количество выбросов в окружающую среду. Любое воздействие, которое затрагивает природную систему, обязательно возмещается.