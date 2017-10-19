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Суды Происшествия

Анзор Апшев, обвиняемый в даче взятки, собирался продать бизнес, из-за которого попал под уголовное преследование

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 19 октября, в Кировском райсуде Самары состоялось очередное заседание по делу учредителя антикоррупционного комитета Самарской области Анзора Апшева, которого обвиняют в даче взятки.

На суд не явились свидетели, в связи с чем было принято решение изменить порядок судебного заседания. Также сторона защиты заявила ходатайство о приглашении в суд свидетеля, который мог бы подтвердить, что Анзор Апшев не собирался заниматься агропромышленным бизнесом и даже намеревался продать его, а значит, и давать взятку для дальнейшего беспрепятственного ведения дела, он не собирался.

"Мой подзащитный признает, что он дал взятку 100 тыс. руб. и отрицает договоренность о том, что общая сумма взятки должна была составить около 700 тыс. рублей, — рассказал адвокат подсудимого Егор Евсейчев. — Он утверждает, что ему создали условия, при которых мой подзащитный вынужден был передать эту сумму. За март на территории его тепличного комплекса провели порядка четырех проверок, хотя за аналогичный период 2016 г. правоохранители посещали "Феникс-А" один или два раза. Полиция увозила людей, которые трудились у него в теплицах. И мой подзащитный понимал, что если и дальше проверки будут продолжаться в таком духе, незаконные, на его взгляд, то он будет на грани разорения. Кроме того, уже в марте, видя ситуацию, он принял меры по продаже бизнеса".

По словам Егора Евсейчева, у "Феникс-А" в Самарской области нет конкурентов ни по качеству, ни по объемам продукции. "Я думаю, что даже в Поволжском регионе, это один из самых крупных производителей, — отметил адвокат. — А вся эта ситуация мне напоминает рейдерский захват".

Напомним, по версии следствия, в марте 2017 г. полицейские проверили соблюдение миграционного законодательства в одной из организаций, которая принадлежала Анзору Апшеву. Во время осмотров тепличных комплексов вблизи Кинеля правоохранители выяснили, что здесь трудились 12 граждан Китая, которые не имели регистрации и разрешений на работу. Чтобы избежать санкций со стороны силовиков, Апшев якобы обратился к одному из сотрудников и попросил покровительства. За услугу он пообещал 700 тыс. рублей. 24 марта 2017 г. во время передачи 101 тыс. руб. сотруднику полиции Апшева задержали.

Гид потребителя

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