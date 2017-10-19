Самарцы на ВФМС учатся у Алины Кабаевой, как применять маркетинговые инструменты в популяризации спорта

День 18 октября на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов выдался во всех смыслах активным — на площадках побывало множество спортсменов с мировым именем.
Так, самарцу Дмитрию Дьячкову удалось побывать на встрече с олимпийской чемпионкой, хореографом Алиной Кабаевой, олимпийской чемпионкой Юлией Липницкой, паратлетом Дмитрием Игнатьевым, заместителем председателя совета директоров ФК "Спартак" Наилем Измайловым и генпродюсером "Матч ТВ" Тиной Канделаки.
"Алина Кабаева рассказывала нам о фестивале для молодых гимнастов. О том, как использовать инструменты маркетинга и PR для популяризации спорта. Дала нам ценные советы и думаю, их вполне реально применить и в Самарской области", — рассказал участник ВФМС из Самарской области.
Он отметил, что сегодня олимпийская чемпионка занимается организацией одного из крупнейших в мире художественной гимнастики событий — фестивалем "Алина". Его история началась в 2009 году, в нем наравне с юными спортсменами принимают участие известные хореографы со всего мира.
"В 2017 году фестиваль "Алина" собрал 7 тыс. зрителей. Чтобы добиться такого успеха, нужно много и упорно работать, поэтому опыт Алины Маратовны здесь бесценен. Надеюсь, и мне удастся в жизни реализовать масштабный проект. А вообще, это удивительно, когда великие спортсмены находятся в 3 метрах от тебя и простым языком рассказывают о своем опыте", — подчеркнул Дьячков.
Молодой человек также остался под впечатлением от общения с паратлетом, членом паралимпийской сборной России по плаванию Дмитрием Игнатовым. В молодости с мужчиной произошел несчастный случай, и он остался без ноги. Однако современные технологии позволяют ему вести полноценную жизнь и стать примером для многих. Он ведет свой блог в сети Инстаграм и программу на спортивном канале.
"Дмитрию присуща некоторая ирония к своей истории. Сам себя он называет киборгом, потому что использует протез, который нужно не только заряжать, но даже получать от него "обратную связь. — В общении с нами на ВФМС он затронул серьезную тему. Он говорил, как важно менять отношение к людям с ограниченными возможностями, и я с этим полностью согласен", — отметил самарец.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.