Стоматологию, в которой погиб ребенок, оштрафовали еще на 100 тыс. рублей

В арбитраже закончено рассмотрение административного дела в отношении самарской стоматологической клиники "Практик", в которой в июле скончался пятилетний мальчик.

Напомним, трагедия произошла 23 июля. Ребенку, который боялся предстоящих процедур, решено было лечить зубы во сне, под общим наркозом. По версии следствия, во время процедуры общего обезболивания и введения в состояние медикаментозного сна у него произошло нарушение сердечного ритма. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мальчик скончался. В тот же день было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Параллельно территориальное управление Росздравнадзора по Самарской области организовало внеплановую проверку клиники.

Специалисты ведомства выявили, что в случае с гибелью ребенка был "недооценен операционно-анестезиологический риск".

Кроме того были и системные нарушения - в частности, не осуществлялся внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности.

Также на официальном сайте организации не была размещена информация для граждан о возможности получения помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ.

"Таким образом, проведена недооценка лечебных и диагностических мероприятий детям во время анестезиологии и реаниматологии. Что, в свою очередь, ведет к угрозе причинения вреда здоровью и жизни граждан", - посчитали в Росздравнадзоре.

В итоге в августе был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ - осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).

По итогам проверки Росздравнадзор оштрафовал ООО "Самара-Практик" на 40 тыс. рублей.

Также ведомство обратилось в Арбитражный суд Самарской области с требованием наказать компанию еще на 100 тыс. рублей. 16 октября суд этот иск полностью удовлетворил.