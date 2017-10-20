Стоматологию, в которой погиб ребенок, оштрафовали еще на 100 тыс. рублей

В арбитраже закончено рассмотрение административного дела в отношении самарской стоматологической клиники "Практик", в которой в июле скончался пятилетний мальчик.
Напомним, трагедия произошла 23 июля. Ребенку, который боялся предстоящих процедур, решено было лечить зубы во сне, под общим наркозом. По версии следствия, во время процедуры общего обезболивания и введения в состояние медикаментозного сна у него произошло нарушение сердечного ритма. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мальчик скончался. В тот же день было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Параллельно территориальное управление Росздравнадзора по Самарской области организовало внеплановую проверку клиники.
Специалисты ведомства выявили, что в случае с гибелью ребенка был "недооценен операционно-анестезиологический риск".
Кроме того были и системные нарушения - в частности, не осуществлялся внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности.
Также на официальном сайте организации не была размещена информация для граждан о возможности получения помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ.
"Таким образом, проведена недооценка лечебных и диагностических мероприятий детям во время анестезиологии и реаниматологии. Что, в свою очередь, ведет к угрозе причинения вреда здоровью и жизни граждан", - посчитали в Росздравнадзоре.
В итоге в августе был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ - осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).
По итогам проверки Росздравнадзор оштрафовал ООО "Самара-Практик" на 40 тыс. рублей.
Также ведомство обратилось в Арбитражный суд Самарской области с требованием наказать компанию еще на 100 тыс. рублей. 16 октября суд этот иск полностью удовлетворил.
Последние комментарии
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!