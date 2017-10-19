Дмитрий Азаров: "Мы увеличиваем лимит поездок для льготников до 90"

В четверг, 19 октября, врио губернатора Дмитрий Азаров ответил в прямом эфире телеканала "Россия-24" на наиболее актуальные вопросы, волнующие жителей Самарской области.

Самыми многочисленными были вопросы по мерам социальной поддержки граждан.

Создание рабочей группы по этой проблеме было одним из первых решений Дмитрия Азарова как главы региона.

"Решения по мерам соцподдержки, принятые в регионе в начале года, не были поняты людьми, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Это наделало много шума не только в Самарской области, но и за пределами региона. Вы знаете, что эта тема прозвучала и в ходе прямой линии с президентом России".

Глава региона отметил, что люди не считают принятые решения справедливыми.

"Я привык при выработке важнейших решений советоваться с людьми, — заявил Дмитрий Азаров. — Поэтому я создал рабочую группу, пригласил к обсуждению все фракции губернской думы, общественную палату, экспертов и специалистов, ветеранов".

На сегодняшний день проведено два заседания рабочей группы. В четверг, 19 октября, уже представлены первые предложения, в том числе и по поддержке ветеранов.

Врио губернатора уверен — необходимо пересматривать систему мер соцподдержки, выстраивать ее по новой.

"Но люди не могут ждать, — заявил Дмитрий Азаров. — Нужны решения уже сейчас. Пока рабочая группа трудится, я принимаю решение. Во-первых, по перевозкам граждан. Сначала было ограничение в 50 поездок, потом в 60. Мы увеличиваем их количество до 90".

При этом отчетность о том, какое количество поездок используется жителями и есть ли у граждан потребность в еще большем количестве, должна предоставляться главами муниципалитетов.

"Если человек не укладывается в 90 поездок, мы готовы рассматривать персонально каждую ситуацию, — заверил глава региона. — Это решение мы реализуем уже в текущем году".

Что касается мер поддержки работающих пенсионеров — ветеранов труда, то глава региона заметил: оставлять без поддержки эту категорию граждан несправедливо. При этом наиболее оправданным при расчете нуждаемости была бы ориентация на доход.

"Но вы представьте, какая это волокита. Собрать справки, данные… — отметил Дмитрий Азаров. — Я считаю справедливым в этой ситуации принять решение по всем ветеранам, а это заслуженные люди: если у них пенсия ниже средней по области, то есть 13500 рублей, они должны получать поддержку, невзирая на то, работают они или нет. Люди чувствуют свою востребованность, и мы заинтересованы в их труде, опыте, мудрости. Это психологически важнейший фактор. Такое решение я принимаю на данном этапе".

Глава региона заявил, что это решение будет оформлено до конца года.

"И будет действовать, пока мы не разработаем разумную, справедливую систему мер социальной поддержки в Самарской области", — резюмировал Дмитрий Азаров.