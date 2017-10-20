Дмитрий Азаров: "У меня нет никаких сомнений, что стадион будет сдан в срок"

Отставание по строительству стадиона "Самара Арена" будет ликвидировано. Об этом в четверг, 19 октября, в рамках программы "Главная тема" сообщил глава региона Дмитрий Азаров.
"Отставание по стадиону есть. На совете по спорту при президенте РФ был озвучен реальный объем выполненных работ — 65%. Когда я представлял проект стадиона президенту, он сказал, что он в курсе всех существующих проблем", — подчеркнул Азаров.
Он подчеркнул, что сегодня подрядчикам и властям региона вместе предстоит исправить сложившуюся ситуацию. "Это сложная задача, но мы справимся. У меня нет никаких сомнений, что стадион будет построен в срок", — подчеркнул глава региона.
Первый шаг в этом направлении — создание системы регулярного мониторинга строительного процесса. "На площадке ежедневно присутствует министр строительства Александр Баландин. Два раза в неделю проводятся совещания с моим участием. Задача ставится каждый день, и каждый день подводятся итоги ее выполнения, — подчеркнул Азаров. — Да, строительство стадиона — это ответственность федерации. Но на главу региона президентом наложена ответственность координировать процесс".
Он подчеркнул, что с подрядчиком стадиона найдено полное взаимопонимание. "Мы видим реальное положение дел и имеем возможность синхронизировать работы. Понятно, что пока не закончится строительство, нельзя начинать благоустройство прилегающей территории", — сказал врио губернатора.
По его словам, то внимание, которое проявляется к стадиону президентом страны Владимиром Путиным, вице-премьером Виталием Мутко, министерством спорта РФ, позволяет рассчитывать на организационную и административную поддержку.
"Это очень важно, поскольку даже внесение изменений в документацию — это огромный объем работ, который без понимания между подрядчиком и заказчиком не реализуем", — отметил Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.