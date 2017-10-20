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Дмитрий Азаров: "У меня нет никаких сомнений, что стадион будет сдан в срок"

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Отставание по строительству стадиона "Самара Арена" будет ликвидировано. Об этом в четверг, 19 октября, в рамках программы "Главная тема" сообщил глава региона Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров: "У меня нет никаких сомнений, что стадион будет сдан в срок" Дмитрий Азаров: "У меня нет никаких сомнений, что стадион будет сдан в срок"
Фото: Игорь Казановский

"Отставание по стадиону есть. На совете по спорту при президенте РФ был озвучен реальный объем выполненных работ — 65%. Когда я представлял проект стадиона президенту, он сказал, что он в курсе всех существующих проблем", — подчеркнул Азаров.

Он подчеркнул, что сегодня подрядчикам и властям региона вместе предстоит исправить сложившуюся ситуацию. "Это сложная задача, но мы справимся. У меня нет никаких сомнений, что стадион будет построен в срок", — подчеркнул глава региона.

Первый шаг в этом направлении — создание системы регулярного мониторинга строительного процесса. "На площадке ежедневно присутствует министр строительства Александр Баландин. Два раза в неделю проводятся совещания с моим участием. Задача ставится каждый день, и каждый день подводятся итоги ее выполнения, — подчеркнул Азаров. — Да, строительство стадиона — это ответственность федерации. Но на главу региона президентом наложена ответственность координировать процесс".

Он подчеркнул, что с подрядчиком стадиона найдено полное взаимопонимание. "Мы видим реальное положение дел и имеем возможность синхронизировать работы. Понятно, что пока не закончится строительство, нельзя начинать благоустройство прилегающей территории", — сказал врио губернатора.

По его словам, то внимание, которое проявляется к стадиону президентом страны Владимиром Путиным, вице-премьером Виталием Мутко, министерством спорта РФ, позволяет рассчитывать на организационную и административную поддержку.

"Это очень важно, поскольку даже внесение изменений в документацию — это огромный объем работ, который без понимания между подрядчиком и заказчиком не реализуем", — отметил Дмитрий Азаров.

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