Не стало актрисы Веры Гребенкиной

Актриса Вера Гребенкина скончалась на 85-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
Вера Федоровна Гребенкина — ветеран Куйбышевского (Самарского) театра юного зрителя "СамАрт".
Прощание состоится 21 октября в 14:00 по адресу: ул. Челюскинцев, дом 19, кв. 13.
Последние комментарии
Хороший художник и достойные работы!
200 000 рублей было затрачено на строительство богадельни и обустройство дворовых служебных построек, посмотрим цену реставрации)
Да, предстоит грандиозный объем на данном объекте. Интересно кто выиграет объем работ.
Полезное мероприятие, думаю найдет отзыв среди самарцев)
Молодца, Никас! Как всегда улыбнул)