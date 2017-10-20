Не стало актрисы Веры Гребенкиной

Актриса Вера Гребенкина скончалась на 85-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Вера Федоровна Гребенкина — ветеран Куйбышевского (Самарского) театра юного зрителя "СамАрт".

Прощание состоится 21 октября в 14:00 по адресу: ул. Челюскинцев, дом 19, кв. 13.