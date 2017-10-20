16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В "Гудке" откроется самая крупная в истории Самары выставка актуального искусства Марк Коган стал лауреатом премии правительства РФ "Душа России" Ежегодный музыкальный фестиваль "Мстиславу Ростроповичу" отметил свой первый юбилей Театр "Пластилиновый дождь" выиграл Гран-при "Поволжских сезонов Александра Васильева" Участники телепроекта "Большая опера" выступили в Самаре

Культура

Не стало актрисы Веры Гребенкиной

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 60
Версия для печати

Актриса Вера Гребенкина скончалась на 85-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Вера Федоровна Гребенкина — ветеран Куйбышевского (Самарского) театра юного зрителя "СамАрт".

Прощание состоится 21 октября в 14:00 по адресу: ул. Челюскинцев, дом 19, кв. 13.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 10 октября 2017 13:59 В Доме журналиста открылась юбилейная выставка самарского художника Николая Лукашука "Мета-взгляд"

Хороший художник и достойные работы!

Dmitry Lakotsenin 09 октября 2017 13:03 В Самаре отреставрируют дореволюционное здание Соколовской богадельни

200 000 рублей было затрачено на строительство богадельни и обустройство дворовых служебных построек, посмотрим цену реставрации)

Dmitry Lakotsenin 09 октября 2017 12:58 Фасад Дома промышленности отреставрируют в течение полугода

Да, предстоит грандиозный объем на данном объекте. Интересно кто выиграет объем работ.

Dmitry Lakotsenin 09 октября 2017 12:56 В Самару с лекцией приедет заведующий отделом в Третьяковской галерее

Полезное мероприятие, думаю найдет отзыв среди самарцев)

Dmitry Lakotsenin 09 октября 2017 12:52 Никас Сафронов: "Париж хуже, чем Самара"

Молодца, Никас! Как всегда улыбнул)

Фото на сайте

Поволжские сезоны Александра Васильева-2017

Поволжские сезоны Александра Васильева-2017

Выставка Никаса Сафронова "Избранное"

Выставка Никаса Сафронова "Избранное"

Концертная программа, посвященная открытию 66-го концертного сезона

Концертная программа, посвященная открытию 66-го концертного сезона

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5