В музее им. Алабина откроется выставка "Самара, 1917 год. Власть и народ"

В музее им. Алабина 3 ноября в 14.00 откроется выставка "Самара, 1917 год. Власть и народ".
В основе выставки — воспоминания, письма, дневники современников, жителей Самары 1917 г., которые позволяют не просто узнать, но и ощутить быт того времени. Наряду с документами личного характера будут представлены официальные документы городских органов власти — распоряжения, донесения, письма, отражающие попытки навести порядок в городе.
В отдельных витринах экспонаты о создании в Самаре Красной гвардии: кожанка и уникальный знак самарского красногвардейца; печатный станок "Бостонка" и листовки, на котором они печатались, матросская рубаха нашего земляка Г. П. Таратынова, служившего на крейсере "Аврора", бумажные денежные знаки Временного правительства, первое издание советской конституции 1918 г., а также шкатулка с потайным отделением и инструментами для изготовления поддельных документов.
Посетителям будет предоставлена возможность услышать "музыку революции" — непрерывный стук печатных машинок, революционные песни, выступления политических лидеров, прочесть и оценить лозунги рокового года, увидеть документальные кадры о событиях, изменивших ход истории России.
Последние комментарии
Хороший художник и достойные работы!
Полезное мероприятие, думаю найдет отзыв среди самарцев)
Молодца, Никас! Как всегда улыбнул)
Знаковое мероприятие для Самары. Жалко, что мало осталось от Казарм Александрийского гусарского полка. Но это уже другая история и другие персоналии(
Николая с Юбилеем и хорошего просмотра Самарцам и гостям города.