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Музеи и выставки Культура

В музее им. Алабина откроется выставка "Самара, 1917 год. Власть и народ"

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В музее им. Алабина 3 ноября в 14.00 откроется выставка "Самара, 1917 год. Власть и народ".

В основе выставки — воспоминания, письма, дневники современников, жителей Самары 1917 г., которые позволяют не просто узнать, но и ощутить быт того времени. Наряду с документами личного характера будут представлены официальные документы городских органов власти — распоряжения, донесения, письма, отражающие попытки навести порядок в городе.

В отдельных витринах экспонаты о создании в Самаре Красной гвардии: кожанка и уникальный знак самарского красногвардейца; печатный станок "Бостонка" и листовки, на котором они печатались, матросская рубаха нашего земляка Г. П. Таратынова, служившего на крейсере "Аврора", бумажные денежные знаки Временного правительства, первое издание советской конституции 1918 г., а также шкатулка с потайным отделением и инструментами для изготовления поддельных документов.

Посетителям будет предоставлена возможность услышать "музыку революции" — непрерывный стук печатных машинок, революционные песни, выступления политических лидеров, прочесть и оценить лозунги рокового года, увидеть документальные кадры о событиях, изменивших ход истории России.

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