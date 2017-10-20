Ребенка с переломом теменной кости родители лишь на пятый день доставили в больницу

В среду, 18 октября, из квартиры на ул. Гагарина, 61 в Самаре в больницу с переломом теменной кости и ушибом головного мозга доставили полуторагодовалого ребенка.
Как выяснилось, травму девочка получила 13 октября, упав со второго яруса детской кровати. По началу состояние ребенка не вызвало опасений у родителей, однако через несколько дней ей стало хуже и мама решила обратиться к врачу.
По этому факту ведется проверка, сообщил источник в правоохранительных органах.
Последние комментарии
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат