Николай Хохлунов: "Глава региона очень грамотно работает по вопросу льгот"

Председатель Самарской областной организации ветеранов Николай Хохлунов прокомментировал первое большое интервью врио губернатора Дмитрия Азарова.

Напомним, в эфире телеканала "Россия-24. Самара" глава региона в числе прочего заявил о необходимости пересмотреть систему мер соцподдержки и выстроить ее заново.

Также он сообщил о решении увеличить лимит поездок по льготной транспортной карте с 60 до 90. Кроме того, Дмитрий Азаров заявил, что считает справедливым вернуть льготы всем ветеранам, получающим пенсию ниже средней по региону (13,5 тыс. руб.), независимо от того, работают они или нет.

"В любом деле случаются ошибки. Так и в вопросе с социальными льготами. Кто-то не так преподнес, кто-то не так выполнил, — комментирует Николай Хохлунов. — Из собственного опыта армейской службы скажу, когда ставится задача, один ее выполняет так, а другой иначе. Кто-то из чиновников, видимо, не разобрался в ситуации и формально подошел к проблеме. Поспешил доложить наверх, что все хорошо. А проблема еще не была решена до конца, и люди пострадали от такого формального подхода. Нельзя баламутить народ, многим и так жить сложно".

Николай Хохлунов считает правильным, что по инициативе главы региона создана рабочая группа по вопросу оказания мер социальной поддержки населению Самарской области. "Ведь только в едином кулаке мы сила и можем что-то решить. Нужно как можно быстрее проанализировать сложившуюся ситуацию и наметить конкретные меры по исправлению сделанных ошибок. Ведь многие пенсионеры нуждаются в дополнительной социальной поддержке", — уверен он.

"Эта работа уже активно ведется, как я понял, посмотрев вчерашний эфир. Глава региона очень целенаправленно и грамотно работает в этом вопросе. И наша задача сейчас — во всех начинаниях поддержать Дмитрия Игоревича Азарова", — заявил Хохлунов.