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Образование Общество

По итогам российского мониторинга качества приема в вузы СГЭУ подтвердил свою репутацию

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мониторинг проводится Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики" при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации с 2009 года.

Фото: Фото предоставлено СГЭУ

Были проанализированы баллы ЕГЭ студентов, зачисленных в 2017 году на 1-й курс бакалавриата и специалитета на бюджетные и платные места очной формы обучения. Мониторинг проводится Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики" при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации с 2009 года.

Самарский государственный экономический университет занимает 33-е место по стране из 458 вузов, попавших в выборку (2016 г. — 35-е место).

В 2017 году закрепились позитивные тенденции в качестве приема и подтвердилась надежная репутация СГЭУ. По итогам приема 2017 г. СГЭУ входит в "зеленую группу" самых востребованных вузов страны у абитуриентов-отличников. В "зеленую группу" входят всего 36 вузов России (или 8,6% от всех вузов страны), у которых средний балл ЕГЭ среди зачисленных на бюджет составляет 81,1.

По данным мониторинга качества бюджетного приема в российские вузы в 2017 году Самарский государственный экономический университет занимает 14-е место среди вузов социально-экономического профиля и 13-е место в этой группе вузов по показателю среднего балла ЕГЭ зачисленных на платное обучение.

По итогам мониторинга качества приема по группам направлений СГЭУ в 2017 году имеет лидирующие позиции в следующих направлениях подготовки: "Экономика" — средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджетные места — 85 (3-е место в группе вузов социально-экономического профиля); "Менеджмент" — средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджетные места — 81,6 (2-е место в группе вузов социально-экономического профиля); "Государственное и муниципальное управление" средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджетные места — 80,5 (4-е место в группе вузов социально-экономического профиля).

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Последние комментарии

Татьяна Попова 09 октября 2017 16:15 В Самаре проходит Всероссийский фестиваль науки

Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)

Татьяна Гугуева 09 октября 2017 09:09 В Самаре проходит Всероссийский фестиваль науки

Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!

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Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?

ღТаТаღ ♥♥♥ 31 мая 2017 05:52 Прокуратура обнаружила поборы в самарской школе №41

Как будто это единичный случай! Вот удивили! Да это в каждой школе, которая мнит себя мало-мальски крутой, происходит! Лицей 135 проверьте!!!

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