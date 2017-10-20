По итогам российского мониторинга качества приема в вузы СГЭУ подтвердил свою репутацию

Мониторинг проводится Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики" при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации с 2009 года.

Были проанализированы баллы ЕГЭ студентов, зачисленных в 2017 году на 1-й курс бакалавриата и специалитета на бюджетные и платные места очной формы обучения. Мониторинг проводится Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики" при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации с 2009 года.

Самарский государственный экономический университет занимает 33-е место по стране из 458 вузов, попавших в выборку (2016 г. — 35-е место).

В 2017 году закрепились позитивные тенденции в качестве приема и подтвердилась надежная репутация СГЭУ. По итогам приема 2017 г. СГЭУ входит в "зеленую группу" самых востребованных вузов страны у абитуриентов-отличников. В "зеленую группу" входят всего 36 вузов России (или 8,6% от всех вузов страны), у которых средний балл ЕГЭ среди зачисленных на бюджет составляет 81,1.

По данным мониторинга качества бюджетного приема в российские вузы в 2017 году Самарский государственный экономический университет занимает 14-е место среди вузов социально-экономического профиля и 13-е место в этой группе вузов по показателю среднего балла ЕГЭ зачисленных на платное обучение.

По итогам мониторинга качества приема по группам направлений СГЭУ в 2017 году имеет лидирующие позиции в следующих направлениях подготовки: "Экономика" — средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджетные места — 85 (3-е место в группе вузов социально-экономического профиля); "Менеджмент" — средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджетные места — 81,6 (2-е место в группе вузов социально-экономического профиля); "Государственное и муниципальное управление" средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджетные места — 80,5 (4-е место в группе вузов социально-экономического профиля).