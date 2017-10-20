Александр Григоревский: Важно, что народ вместе с властью решает, как выходить из сложившейся ситуации по льготам

Почетный гражданин Самарской области Александр Григоревский положительно оценивает действия врио губернатора Дмитрия Азарова по вопросу льгот.

Напомним, вчера в эфире телеканала "Россия 24" врио губернтора рассказал о работе, которая ведется в рамках пересмотра принятых в начале года решений по мерам социальной поддержки.

Для выработки дальнейших решений создана рабочая группа, в состав которой вошли представители всех фракций губернской думы, общественники и эксперты. Уже состоялось два заседания рабочей групп.

Тем временем Дмитрий Азаров уже принял решение об увеличении лимита поездок по транспортной карте для пенсионеров с 60 до 90. Также он подчеркнул, что считает необходимым вернуть поддержку работающим пенсионерам — ветеранам труда.

"Я считаю справедливым в этой ситуации принять решение по всем ветеранам, а это заслуженные люди: если у них пенсия ниже средней по области, то есть 13,5 тыс. руб., они должны получать поддержку, невзирая на то, работают они или нет", — заявил Дмитрий Азаров.

Александр Григоревский позитивно оценивает действия врио губернатора. "Я смотрел вчера эфир, и был очень доступный разговор по всем вопросам. Считаю, что Дмитрий Азаров правильно все делает в этом направлении", — говорит Григоревский.

По его мнению, важно, что народ вместе с властью решает, как выходить из сложившейся ситуации. "Создали комиссию — это разве плохо. Конечно, народ положительно относится к тому, что восстановят льготы. Ведь ветераны заработали свою пенсию!" — подчеркивает Александр Григоревский.