Александр Григоревский: Важно, что народ вместе с властью решает, как выходить из сложившейся ситуации по льготам

Почетный гражданин Самарской области Александр Григоревский положительно оценивает действия врио губернатора Дмитрия Азарова по вопросу льгот.
Напомним, вчера в эфире телеканала "Россия 24" врио губернтора рассказал о работе, которая ведется в рамках пересмотра принятых в начале года решений по мерам социальной поддержки.
Для выработки дальнейших решений создана рабочая группа, в состав которой вошли представители всех фракций губернской думы, общественники и эксперты. Уже состоялось два заседания рабочей групп.
Тем временем Дмитрий Азаров уже принял решение об увеличении лимита поездок по транспортной карте для пенсионеров с 60 до 90. Также он подчеркнул, что считает необходимым вернуть поддержку работающим пенсионерам — ветеранам труда.
"Я считаю справедливым в этой ситуации принять решение по всем ветеранам, а это заслуженные люди: если у них пенсия ниже средней по области, то есть 13,5 тыс. руб., они должны получать поддержку, невзирая на то, работают они или нет", — заявил Дмитрий Азаров.
Александр Григоревский позитивно оценивает действия врио губернатора. "Я смотрел вчера эфир, и был очень доступный разговор по всем вопросам. Считаю, что Дмитрий Азаров правильно все делает в этом направлении", — говорит Григоревский.
По его мнению, важно, что народ вместе с властью решает, как выходить из сложившейся ситуации. "Создали комиссию — это разве плохо. Конечно, народ положительно относится к тому, что восстановят льготы. Ведь ветераны заработали свою пенсию!" — подчеркивает Александр Григоревский.
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.