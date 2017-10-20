В четверг, 20 октября, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев посетил несколько павильонов на региональной выставке Youth Expo, которая проходит в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. В программе главы Росмолодежи значился и стенд Самарской области.

Глава Росмолодежи Александр Бугаев: "От посещения стенда Самарской области на выставке у меня самые наилучшие впечатления"

Напомним, Самарская область впервые представлена выставочным стендом на мероприятии подобного масштаба, где, по подсчетам организаторов, находятся около 50 тыс. человек из 188 стран.

Выставочный стенд региона рассказывает и показывает достижения губернии в самых разных сферах — авиационная и космическая промышленность, нефтехимическая отрасль, достижения в сфере IT-технологий в медицине, спортивные победы, культурная и туристическая привлекательности и многое другое.

Кроме того, глава региона Дмитрий Азаров в ходе визита на ВФМС поставил задачу организаторам приглашать посредством стенда как можно больше гостей непосредственно в Самару — на игры чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

На стенде установлено два основных экспоната — макет этнокультурного комплекса "Парк дружбы народов" и интерактивный анатомический стол "Пирогов". Также работает сменная экспозиция, на которой ежедневно выставляются символы Самарской области, работает интерактивная зона, где каждый желающий может создать при помощи 3D-ручки любой объект.

Александру Бугаеву провели экскурсию по выставочному стенду врио руководителя департамента по делам молодежи Самарской области Владислав Лихачев и руководитель подготовительного комитета Самарской области к ВФМС, председатель профильного комитета Общественной палаты Самаркой области Дмитрий Камынин.

Александр Бугаев особо заинтересовался анатомическим столом "Пирогов", аналог которому есть только в США. Он поинтересовался, насколько проект успешен с коммерческой точки зрения, и отметил, что подобные разработки отражают технологическую мощь России.

"На сегодняшний день стол "Пирогов" закупил Северный (Арктический) федеральный университет, несколько столов заказали вузы Киргизии, и сейчас на стадии переговоров находятся еще 10 заказов", — рассказал участник ВФМС от Самарской области, сотрудник Самарского медицинского университета Артем Сергеев.

"От посещения стенда Самарской области на выставке у меня самые наилучшие впечатления, я, честно говоря, потрясен. Стол "Пирогов" — совершенно уникальный образовательный объект, на котором могут оттачивать свои знания молодые медики. Понравилась мне и задумка "Парк дружбы народов". Я удивлен грамотностью ребят, которые на этом стенде представляют свой регион, они делают это замечательно. Хочу поблагодарить людей, которые в Самарской области реализуют молодежную политику. Это нелегкий труд и спасибо тем, кто тратит свою жизнь и здоровье на это, это очень важно для нашей страны", — отметил Александр Бугаев.