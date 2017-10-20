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Молодежная политика Общество

Глава Росмолодежи Александр Бугаев: "От посещения стенда Самарской области на выставке у меня самые наилучшие впечатления"

СОЧИ. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 20 октября, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев посетил несколько павильонов на региональной выставке Youth Expo, которая проходит в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. В программе главы Росмолодежи значился и стенд Самарской области.

Глава Росмолодежи Александр Бугаев: "От посещения стенда Самарской области на выставке у меня самые наилучшие впечатления" Глава Росмолодежи Александр Бугаев: "От посещения стенда Самарской области на выставке у меня самые наилучшие впечатления"
Фото: Дмитрий Бурлаков

Напомним, Самарская область впервые представлена выставочным стендом на мероприятии подобного масштаба, где, по подсчетам организаторов, находятся около 50 тыс. человек из 188 стран.

Выставочный стенд региона рассказывает и показывает достижения губернии в самых разных сферах — авиационная и космическая промышленность, нефтехимическая отрасль, достижения в сфере IT-технологий в медицине, спортивные победы, культурная и туристическая привлекательности и многое другое.

Кроме того, глава региона Дмитрий Азаров в ходе визита на ВФМС поставил задачу организаторам приглашать посредством стенда как можно больше гостей непосредственно в Самару — на игры чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

На стенде установлено два основных экспоната — макет этнокультурного комплекса "Парк дружбы народов" и интерактивный анатомический стол "Пирогов". Также работает сменная экспозиция, на которой ежедневно выставляются символы Самарской области, работает интерактивная зона, где каждый желающий может создать при помощи 3D-ручки любой объект.

Александру Бугаеву провели экскурсию по выставочному стенду врио руководителя департамента по делам молодежи Самарской области Владислав Лихачев и руководитель подготовительного комитета Самарской области к ВФМС, председатель профильного комитета Общественной палаты Самаркой области Дмитрий Камынин.

Александр Бугаев особо заинтересовался анатомическим столом "Пирогов", аналог которому есть только в США. Он поинтересовался, насколько проект успешен с коммерческой точки зрения, и отметил, что подобные разработки отражают технологическую мощь России.

"На сегодняшний день стол "Пирогов" закупил Северный (Арктический) федеральный университет, несколько столов заказали вузы Киргизии, и сейчас на стадии переговоров находятся еще 10 заказов", — рассказал участник ВФМС от Самарской области, сотрудник Самарского медицинского университета Артем Сергеев.

"От посещения стенда Самарской области на выставке у меня самые наилучшие впечатления, я, честно говоря, потрясен. Стол "Пирогов" — совершенно уникальный образовательный объект, на котором могут оттачивать свои знания молодые медики. Понравилась мне и задумка "Парк дружбы народов". Я удивлен грамотностью ребят, которые на этом стенде представляют свой регион, они делают это замечательно. Хочу поблагодарить людей, которые в Самарской области реализуют молодежную политику. Это нелегкий труд и спасибо тем, кто тратит свою жизнь и здоровье на это, это очень важно для нашей страны", — отметил Александр Бугаев.

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