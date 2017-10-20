Глава Росмолодежи Александр Бугаев: "От посещения стенда Самарской области на выставке у меня самые наилучшие впечатления"

В четверг, 20 октября, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев посетил несколько павильонов на региональной выставке Youth Expo, которая проходит в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. В программе главы Росмолодежи значился и стенд Самарской области.
Напомним, Самарская область впервые представлена выставочным стендом на мероприятии подобного масштаба, где, по подсчетам организаторов, находятся около 50 тыс. человек из 188 стран.
Выставочный стенд региона рассказывает и показывает достижения губернии в самых разных сферах — авиационная и космическая промышленность, нефтехимическая отрасль, достижения в сфере IT-технологий в медицине, спортивные победы, культурная и туристическая привлекательности и многое другое.
Кроме того, глава региона Дмитрий Азаров в ходе визита на ВФМС поставил задачу организаторам приглашать посредством стенда как можно больше гостей непосредственно в Самару — на игры чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.
На стенде установлено два основных экспоната — макет этнокультурного комплекса "Парк дружбы народов" и интерактивный анатомический стол "Пирогов". Также работает сменная экспозиция, на которой ежедневно выставляются символы Самарской области, работает интерактивная зона, где каждый желающий может создать при помощи 3D-ручки любой объект.
Александру Бугаеву провели экскурсию по выставочному стенду врио руководителя департамента по делам молодежи Самарской области Владислав Лихачев и руководитель подготовительного комитета Самарской области к ВФМС, председатель профильного комитета Общественной палаты Самаркой области Дмитрий Камынин.
Александр Бугаев особо заинтересовался анатомическим столом "Пирогов", аналог которому есть только в США. Он поинтересовался, насколько проект успешен с коммерческой точки зрения, и отметил, что подобные разработки отражают технологическую мощь России.
"На сегодняшний день стол "Пирогов" закупил Северный (Арктический) федеральный университет, несколько столов заказали вузы Киргизии, и сейчас на стадии переговоров находятся еще 10 заказов", — рассказал участник ВФМС от Самарской области, сотрудник Самарского медицинского университета Артем Сергеев.
"От посещения стенда Самарской области на выставке у меня самые наилучшие впечатления, я, честно говоря, потрясен. Стол "Пирогов" — совершенно уникальный образовательный объект, на котором могут оттачивать свои знания молодые медики. Понравилась мне и задумка "Парк дружбы народов". Я удивлен грамотностью ребят, которые на этом стенде представляют свой регион, они делают это замечательно. Хочу поблагодарить людей, которые в Самарской области реализуют молодежную политику. Это нелегкий труд и спасибо тем, кто тратит свою жизнь и здоровье на это, это очень важно для нашей страны", — отметил Александр Бугаев.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.