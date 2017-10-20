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Суды Происшествия

По делу Вашуркиных подана пока лишь одна апелляционная жалоба

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С момента вынесения приговора по делу о нападении на семью полицейского Вашуркина прошло уже почти два месяца, а апелляционная жалоба пока подана лишь одна. Об этом сообщили в Приволжском окружном военном суде.

Адвокат Виталия Яранкина, Андрей Видьманов, сообщил, что единственная жалоба — его рук дело.

"Мы не согласны с квалификацией действий моего подзащитного — единственный его удар по голове Дмитрия Вашуркина квалифицируют одновременно как попытку убийства и разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Кроме того, мы просим смягчить наказание (снизить срок заключения и исключить пребывание в тюрьме). Слишком завышенным показалась нам и сумма морального ущерба, которую суд постановил взыскать с осужденных".

Напомним, 29 августа Приволжский окружной военный суд признал Виталия Яранкина, Эрнста Яцуненко, Даниила Елтышева и Андрея Пермякова виновными в нападении на супружескую чету Вашуркиных и приговорил их в общей сложности к 52 годам лишения свободы. К тому же были удовлетворены иски матери и мужа погибшей Екатерины Вашуркиной на общую сумму более 6,5 млн рублей.

Знакомая четырех молодых людей, Кристина Чистякова, признана виновной в заранее не обещанном укрывательстве преступления — она была в Смышляевке в момент расправы над полицейским Дмитрием Вашуркиным и его женой Екатериной, сидела в машине рядом с домом, потом избавилась от цепочки убитой женщины и окровавленных вещей одного из парней. Чистяковой суд назначил штраф 50 тыс. рублей.

По словам Андрея Видьманова, у него есть еще время подать уточнение к своей жалобе.

Ожидается, что дело отправят в суд вышестоящей инстанции в ноябре. Рассматривать апелляционные жалобы будет судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда РФ.

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