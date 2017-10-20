Евгений Печерских: "Решение проблем пенсионеров очень важно"

Председатель правления Самарской общественной организации инвалидов колясочников "Ассоциация Десница" Евгений Печерских, комментируя решение врио губернатора Дмитрия Азарова о частичном возврате льгот пенсионерам, назвал его очень важным.
Напомним, вчера Дмитрий Азаров в прямом эфире телеканала "Россия 24" ответил на самые важные для жителей региона вопросы. Одним из наиболее актуальных сегодня является вопрос о возврате льгот пенсионерам, ветеранам труда.
С начала 2017 года был изменен порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ, с 1 марта приостановлены ежемесячные выплаты некоторым категориям пенсионеров, а с 1 февраля ограничено количество льготных поездок в общественном транспорте по социальной карте было ограничено 50 в месяц (позже цифра была увеличена до 60).
Дмитрий Азаров после своего назначения врио губернатора Самарской области заявил о необходимости пересмотра системы мер соцподдержки и выстраивания ее по новому. Для выработки конкретных решений была создана специальная рабочая группа, которая продолжает свою работу.
Тем временем Дмитрий Азаров вчера заявил, что уже принял решение об увеличении количества льготных поездок до 90 в месяц и возврате социальных выплат пенсионерам — ветеранам труда с пенсией меньше 13,5 тыс. руб. вне зависимости от того, работают они или нет.
Евгений Печерских, комментируя ситуацию и решения врио главы региона, подчеркнул: "Я считаю, все, что касается решения проблем маломобильных групп, пенсионеров, это очень важно. Но самое важное — это то, что граждане получат то, что имели раньше. По крайней мере, они не будут ощущать себя обокраденными. Ведь в сложившейся ситуации основная масса людей считает, что их просто обманули".
В завершение он подчеркнул, что решения, которые принимаются властью, должны проходить процедуру согласования с общественностью, должно быть общение в формате откровенного разговора.
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.