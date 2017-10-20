Евгений Печерских: "Решение проблем пенсионеров очень важно"

Председатель правления Самарской общественной организации инвалидов колясочников "Ассоциация Десница" Евгений Печерских, комментируя решение врио губернатора Дмитрия Азарова о частичном возврате льгот пенсионерам, назвал его очень важным.

Напомним, вчера Дмитрий Азаров в прямом эфире телеканала "Россия 24" ответил на самые важные для жителей региона вопросы. Одним из наиболее актуальных сегодня является вопрос о возврате льгот пенсионерам, ветеранам труда.

С начала 2017 года был изменен порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ, с 1 марта приостановлены ежемесячные выплаты некоторым категориям пенсионеров, а с 1 февраля ограничено количество льготных поездок в общественном транспорте по социальной карте было ограничено 50 в месяц (позже цифра была увеличена до 60).

Дмитрий Азаров после своего назначения врио губернатора Самарской области заявил о необходимости пересмотра системы мер соцподдержки и выстраивания ее по новому. Для выработки конкретных решений была создана специальная рабочая группа, которая продолжает свою работу.

Тем временем Дмитрий Азаров вчера заявил, что уже принял решение об увеличении количества льготных поездок до 90 в месяц и возврате социальных выплат пенсионерам — ветеранам труда с пенсией меньше 13,5 тыс. руб. вне зависимости от того, работают они или нет.

Евгений Печерских, комментируя ситуацию и решения врио главы региона, подчеркнул: "Я считаю, все, что касается решения проблем маломобильных групп, пенсионеров, это очень важно. Но самое важное — это то, что граждане получат то, что имели раньше. По крайней мере, они не будут ощущать себя обокраденными. Ведь в сложившейся ситуации основная масса людей считает, что их просто обманули".

В завершение он подчеркнул, что решения, которые принимаются властью, должны проходить процедуру согласования с общественностью, должно быть общение в формате откровенного разговора.



