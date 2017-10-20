Дмитрий Азаров и Леонид Михельсон подписали соглашение о сотрудничестве

В пятницу, 20 октября, врио губернатора Дмитрий Азаров и председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Самарской области и ПАО "Новатэк".

Соглашение предусматривает сотрудничество региона и энергетической компании в деле популяризации волейбола, как профессионального, так и массового. Кроме того, в рамках соглашения обговаривается поддержка волейбольной команды "Нова" и развитие детско-юношеского волейбола на базе профессиональной команды.