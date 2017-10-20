Дмитрий Азаров и Леонид Михельсон подписали соглашение о сотрудничестве

В пятницу, 20 октября, врио губернатора Дмитрий Азаров и председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Самарской области и ПАО "Новатэк".
Соглашение предусматривает сотрудничество региона и энергетической компании в деле популяризации волейбола, как профессионального, так и массового.
Кроме того, в рамках соглашения обговаривается поддержка волейбольной команды "Нова" и развитие детско-юношеского волейбола на базе профессиональной команды.
ВК "Нова" — волейбольный клуб, представляющий Самарскую область в чемпионате России мужской Суперлиги. В прошлом сезоне команда впервые за 12 лет вышла в плей-офф чемпионата России. В текущем чемпионате "Нова" занимает 6-е место из 14 команд.
В основном составе "Новы" выступают 2 местных воспитанника. Главный тренер команды — Константин Брянский, бывший игрок "Новы". С января 2017 года "Нова" проводит домашние матчи в Самаре. Первые игры команды в "МТЛ Арене" прошли при полном аншлаге. В нынешнем чемпионате "Нова" также пользуется большим зрительским интересом.