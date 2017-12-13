Самарскому подростку проломил голову пришедший в школу мужчина

В Самаре силовики ведут проверку по факту нападения на ученика школы №149, расположенной на ул. Солнечной в Самаре. Как сообщает источник в правоохранительных органах, инцидент произошел 29 ноября.
По версии правоохранителей, в школе произошел конфликт между одним из учеников и 40-летним отцом его одноклассницы. В результате ссоры 14-летнего подростка доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа и переломом клиновидной кости.
Согласно сведениям того же источника, фигурирующим в этой истории мужчиной является замруководителя предприятия, производящего нефтегазовое оборудование.
Правоохранители устанавливают подробности случившегося, а также причины конфликта.
По телефону в школе заявили, что родители запретили руководству заведения давать какие-либо комментарии, и повесили трубку.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?