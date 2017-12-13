По факту нападения на школьника возбудили уголовное дело

В Самаре возбудили уголовное дело по факту нападения на ученика школы №149.

Напомним, 29 ноября 13-летний подросток попал в больницу прямо из учебного заведения, врачи диагностировали у него тяжкие травмы головы.

По данным источника в правоохранительных органах, за день до того мальчик поссорился с одноклассницей, она вечером дома пожаловалась отцу, тот на следующий день пришел поговорить с обидчиком дочки в школу и дважды ударил мальчика по голове.

Мужчине 40 лет, он занимает должность замруководителя предприятия, производящего нефтегазовое оборудование.

В прокуратуре Промышленного района Самары сообщили, что 13 декабря было признано законным решение о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего").

Согласно сведениям другого источника, ребенок находится на стационарном лечении. Его предполагаемый обидчик вины не отрицает, в свое оправдание говорит, что находился в тот момент в возбужденном состоянии.