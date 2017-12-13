По факту нападения на школьника возбудили уголовное дело

В Самаре возбудили уголовное дело по факту нападения на ученика школы №149.
Напомним, 29 ноября 13-летний подросток попал в больницу прямо из учебного заведения, врачи диагностировали у него тяжкие травмы головы.
По данным источника в правоохранительных органах, за день до того мальчик поссорился с одноклассницей, она вечером дома пожаловалась отцу, тот на следующий день пришел поговорить с обидчиком дочки в школу и дважды ударил мальчика по голове.
Мужчине 40 лет, он занимает должность замруководителя предприятия, производящего нефтегазовое оборудование.
В прокуратуре Промышленного района Самары сообщили, что 13 декабря было признано законным решение о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего").
Согласно сведениям другого источника, ребенок находится на стационарном лечении. Его предполагаемый обидчик вины не отрицает, в свое оправдание говорит, что находился в тот момент в возбужденном состоянии.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?