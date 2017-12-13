Во II Международной выставке-форуме "ЭКОТЕХ" участвуют 35 делегатов Самарской области

В среду, 13 декабря, состоялось открытие II Международной выставки-форума "ЭКОТЕХ" и V Всероссийского съезда по охране окружающей среды в Москве.
Самарскую область на Съезде представляют 35 делегатов во главе с врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александром Ларионовым, сообщает минэкономразвития региона.
Деловая программа выставки-форума очень насыщенна и включает круглые столы, панельные дискуссии по таким направлениям, как экологические технологии и инновации, охрана природы, экологическая безопасность и другие.
На стенде Самарской области представлены проекты РРО "Союз народов Самарской области", ООО "Сибур Тольятти", ГК "ЭкоВоз", ГК "Эколайн", АО "КуйбышевАзот", ФГБОУ ВО "Самарский государственный технический университет".
Последние комментарии
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
Массовое индустриальное производство сыграло великую роль в истории - оно позволило одеть. обуть и накормить миллионы людей. Постиндустриальная экономика возникает в обществе, в котором, как сказал один американский гуру бизнеса, уже есть по курице в каждом холодильнике и по машине в каждом гараже. В России пока не так. Однако новые тенденции и явления у нас тоже проявляются. В стране появились потребности иметь индивидуальные вещи ручной работы. Но как старый заядлый рукодельник и хлебопек одновременно я знаю, что такие потребности есть, но желания оплачивать такие вещи по цене индивидуальных - нет. При покупке этих уникальных вещичек народ у нас стремится заплатить мастеру, их сотворившему, такую же цену, как за штуку аналогичного товара, выпущенного тиражом полмиллиона. Поэтому у нас это пока находится в зачаточном состоянии.
Уважаемый Андрей, вы так тщательно подошли к теоретической части моего интервью, что я должен ответить развернуто. Во-первых, вы совершенно справедливо отметили, что теория прибавочной стоимости требует переосмысления в связи с информационной технологической революцией. А ведь эта теория и является главным элементом экономической модели Маркса. При этом сама категория прибавочной стоимости соответствует условиям индустриальной эпохи, с ее сравнительно большой долей человеческого труда, с ее крупносерийным производством. А в постиндустриальной экономике главными становятся факторы не производства, а генерирования добавленной стоимости. Это совершенно иная категория, которая позволяет полностью учесть не только вклад современного «умного» оборудования в стоимость конечного товара, но и отсутствие капиталистической эксплуатации в индивидуальных и малых предприятиях, где собственник и работник совпадают в одном лице. Далее, индустриальный товар принципиально отличается от постиндустриального. Первый ориентирован на интересы серийного производства, то есть крупного капитала. В индустриальную эпоху потребителя фактически принуждали к покупке стандартных товаров (при этом идеологи индустрии заявляли об обратном – об обществе потребителей). Постиндустриальный товар, напротив, более ориентирован на запросы потребителя, что позволяет резко увеличить прибавленную стоимость. Причем в постиндустриальном секторе более 75% добавленной стоимости будут генерировать не товары в узком, материальном смысле, а услуги. Естественно, в постиндустриальной экономике останется индустриальное производство тех товаров, которые не требуют учета потребительских предпочтений в каждой единице товара: от нефти до туалетной бумаги. Однако важнейшим товаром будет высокотехнологичный постиндустриальный. Далее, в индустрии труд, даже умственный, это в основном монотонный процесс. Постиндустриальный труд – это всегда творческий процесс. В индустриальную эпоху рабочая сила работала фактически по принуждению: работай или умрешь в нищете. Однако творчества по принуждению не бывает, а без творчества нет идей и, следовательно, нет главного фактора постиндустрии. Потому сегодня человеческий капитал это не только образование, но и добровольная, сознательная, самостоятельная производительная деятельность. Еще одной важной чертой индустриального общества по Марксу являлось отчуждение рабочей силы от средств производства, которые принадлежали капиталисту. В постиндустриальных отраслях человеческий капитал либо владеет средствами производства, либо полностью ими распоряжается (в форме лизинга, например). Сочетание вышеперечисленных явлений и приводит к тому, что основной организационной формой постиндустриальных отраслей станут новые ремесленники, малые и средние предприятия. Не крупный капитал. Теперь собственно о самом капитале. Это средства производства и средства обращения, находящиеся в собственности одного капиталиста (акционеров одного предприятия). А денежный поток – это макроэкономическое понятие, характеризующее способность общества быстро обеспечить финансирование экономически эффективных идей. В постиндустриальной экономике имеет значение не размер (степень концентрации) отдельно взятого капитала, а плотность, гибкость и доступность денежного потока. И здесь большое значение приобретают общественно-государственные институты, поскольку «естественные» индустриальные механизмы перераспределения общественных ресурсов (конкуренция, банковская система, фондовые биржи и проч.) не способны обеспечить денежный поток, необходимый для новой экономики. Ну и в завершение о земле. Действительно, природные ресурсы всегда будут необходимы для экономики. Но их роль в генерировании добавленной стоимости будет постоянно снижаться.
Ну да, как же по старику Марксу не пройтись. Лично я не вижу оснований списывать основные факторы капиталистического производства – землю, труд, капитал. Постиндустриальная экономика, как и индустриальная – это товарное производство, что является основным признаком капиталистического способа производства. Земля, то есть природные ресурсы, никогда не потеряет своего значения. Товар невозможно создать из ничего: закон сохранения массы не позволит. Денежный поток это капитал в денежной форме, который затем превращается в средства производства и в заработную плату – для покупки рабочей силы. Изменились количественные показатели: технологии действительно позволяют уменьшить объем капитала, необходимого для организации и развития дела. Однако принципиальная природа капитала осталась прежней. Наконец, труд – осуществляется и будет осуществляться в виде затраты рабочей силы. В свою очередь, рабочая сила это совокупность способностей, знаний и навыков, которые человек использует в своей деятельности. Согласно Марксу, этот фактор производства был важнейшим всегда, а не только в постиндустриальной экономике. Доходы рабочей силы в капиталистическом обществе определяются не размером произведенной добавочной стоимости, а минимальным уровнем жизни, необходимым для воспроизводства такой рабочей силы. Для собственных граждан (не для гастарбайтеров) развитые капиталистические экономики предпочитают оставлять наиболее передовые и доходные рабочие места и/или способы самозанятости. Эта наиболее квалифицированная, привилегированная часть рабочей силы требует для своего воспроизводства значительных прямых (на зарплату/доходы) и косвенных расходов (на образование и медицину). Кроме того, различные социальные группы сумели создать общественные институты, способные лоббировать их интересы. Именно жесткое сопротивление значительной части общества (студенты, рабочие, мелкие и средние собственники) поползновениям крупного капитала обеспечивает постоянный рост их реальных доходов и мирное (без революций) развитие капиталистических стран. Все новомодные теории о человеческом капитале лишь маскируют это противостояние, выдавая его результаты за добровольную и целенаправленную «гуманистическую» политику государства. На мой взгляд, постиндустриальные процессы требуют переосмысления не факторов производства, а теории прибавочной стоимости и ее распределения в капиталистическом обществе. Во-первых, в связи с исчезновением массового рабочего класса и появлением класса мелких и средних собственников. Во-вторых, в связи с развитием искусственного интеллекта и оборудования, способного к воспроизводству (роботы, производящие роботов), в результате чего средства производства приобретут основные экономические черты живой рабочей силы.
КЛОУНы,уже не знают,чем заняться...за что только такие зарплаты полуют???