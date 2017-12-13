Во II Международной выставке-форуме "ЭКОТЕХ" участвуют 35 делегатов Самарской области

В среду, 13 декабря, состоялось открытие II Международной выставки-форума "ЭКОТЕХ" и V Всероссийского съезда по охране окружающей среды в Москве.

Самарскую область на Съезде представляют 35 делегатов во главе с врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александром Ларионовым, сообщает минэкономразвития региона.

Деловая программа выставки-форума очень насыщенна и включает круглые столы, панельные дискуссии по таким направлениям, как экологические технологии и инновации, охрана природы, экологическая безопасность и другие.

На стенде Самарской области представлены проекты РРО "Союз народов Самарской области", ООО "Сибур Тольятти", ГК "ЭкоВоз", ГК "Эколайн", АО "КуйбышевАзот", ФГБОУ ВО "Самарский государственный технический университет".