Самарская система правосудия сделала новогодний подарок киллеру

Куйбышевский районный суд Самары вынес приговор Денису Ковегину, которого обвиняли в убийстве бизнесмена Вадима Винокурова.

В ночь с 28 на 29 мая 2015 г. на реке Татьянка в Куйбышевском районе Самары был расстрелян бизнесмен Вадим Винокуров. Мужчина вместе с механиком занимался починкой своего катера, в это время по реке на гидроскутере к ним подплыли двое неизвестных и расстреляли бизнесмена в иллюминатор катера, после чего оружие разобрали и утопили, а сами с места преступления скрылись.

Орудие убийства так и не нашли. Механик выжил, а вот бизнесмен Винокуров погиб на месте — впоследствии медики насчитали 22 ранения на его теле.

Подозреваемых в убийстве задержали лишь в июне 2017 года. Согласно показаниям двух засекреченных свидетелей, Денис Ковегин, Сергей Псарев и Александр Попов входили в преступную группу Алексея Рыжова, причем Ковегин говорил об убийстве Винокурова, следил за ним с помощью Попова, а потом расстрелял его на Татьянке из автомата Калашникова. При этом он был пассажиром на гидроцикле, а управлял им Радик Хайритдинов, который пошел под суд отдельно по обвинению в причастности к незаконному обороту оружия.

В вот подозрения с Попова и Псарева в итоге были сняты. Под суд пошел лишь Денис Ковегин. Обвинение ему предъявили по статьям "Убийство" и "Незаконное хранение оружия" (при обыске у него дома нашли гранату и пистолет Макарова).

Несмотря на то, что ранее неоднократно говорилось о том, что преступление с большой степенью вероятности было заказным, в момент совершения преступления Ковегин был не один, при себе у него был автомат и приехал он за Винокуровым на Татьянку аж с лодочной стоянки на 8-й просеке, следствие его действия квалифицировало по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство" (а не, скажем, по ч. 2 ст. 111 УК РФ — "Убийство общеопасным способом или по предварительному сговору"), заключило с ним досудебное соглашение, после чего гособвинение поддержало в суде его ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

"Ничего странного в этом нет, — объяснила помощник прокурора Куйбышевского района Самары Анастасия Коганова. — Убийство было не заказным, умысел на совершение преступления был у него одного. Более того, он помог раскрыть иные преступления, заключил досудебное соглашение, поэтому стало возможным применить санкции главы 40.1 УПК РФ "Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве".

На сегодня версия следствия выглядит следующим образом: в 2014 г. главарь ОПГ "Законовские" Алексей Рыжов узнал о том, что Вадим Винокуров якобы распространяет о нем нелицеприятные сведения, обиделся на это, решил отомстить и попросил Ковегина принять меры к клеветнику, повредив что-нибудь из его дорогостоящего имущества. Так Ковегин оказался у катера Винокурова в ту трагическую майскую ночь. Увидев, что хозяин катера находится внутри, Ковегин решил выслужиться перед Рыжковым и убить Винокурова, поэтому расстрелял его из автомата.

Позже, уже выслуживаясь перед следствием, Ковегин "сдал" заказчика другого преступления: по его словам, член все той же ОПГ "Законовские" Сергей Гафуров нанял его для убийства Изумрудова (предположительно, речь идет о соучредителе ООО УК "Теплый дом" Владимире Изумрудове) и даже снабдил его тем самым пистолетом Макарова, который был найден у Ковегина дома во время обыска. Гафурова, разумеется, арестовали.

Как бы то ни было, приняв во внимание предыдущие "подвиги" Дениса Ковегина (в том числе его судимости за кражи, нанесение средней тяжести вреда здоровью и покушение на убийство), Куйбышевский районный суд все же согласился рассмотреть дело об убийстве бизнесмена Винокурова в особом порядке.

Гособвинение запросило подсудимому 10 лет колонии особого режима. В последнем слове Денис Ковегин просил не отправлять его в особый режим, на что судья отметила, что тут все же речь идет об особо тяжком рецидиве и, признав его виновным по обеим статьям, все же приговорила его к девяти годам колонии особого режима.

А вот сумму морального ущерба судья значительно снизила: вдова Винокурова предъявила Ковегину гражданский иск на сумму более 8,3 млн руб., а суд в итоге посчитал, что 1 млн будет достаточно.