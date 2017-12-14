В Самаре погиб пожилой мужчина, упавший с четвертого этажа

В среду, 13 декабря, примерно в 22:30, по предварительным данным, с четвертого этажа дома по ул. Дальняя в Самаре упал мужчина в возрасте около 70 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Пострадавший скончался. Причины смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.