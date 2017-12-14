В Самаре погиб пожилой мужчина, упавший с четвертого этажа

В среду, 13 декабря, примерно в 22:30, по предварительным данным, с четвертого этажа дома по ул. Дальняя в Самаре упал мужчина в возрасте около 70 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Пострадавший скончался.
Причины смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).
Славбогу, что ошибочно. А то, ох как страшно было, ох как страшно.
Не несколько человек тут отдыхает, а несколько сотен. И никто о надвигающейся стихии не был предупрежден туроператорами, которые несут ответственность за туристов.
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...