Слухи о смерти лебедей из парка Металлургов оказались ложными

В самарском парке Металлургов опровергли информацию о смерти лебедей, которая была распространена накануне.

По слухам, лебеди, которые лишились дома в связи с реконструкцией парка "50 лет Октября", находятся на грани жизни и смерти, а один из них вовсе умер. Другие источники сообщали о гибели всех птиц.

"Все семь лебедей и два наших гуся в целости и сохранности, на следующей неделе планируется их переселение в новый капитальный дом в парке "50 лет Октября" (Металлургов), - рассказал управляющий парком Валентин Любушкин. - Строительные работы немного затянулись, но мы с уверенностью можем сказать, что жизни птиц ничто не угрожает".

Новоселам предоставят помещение площадью 120 кв. м. В нем утеплены полы: под стяжкой имеется керамзитовый настил, также положены электрические полы, которые будут согревать птиц зимой.

В помещении есть розетки для гаджетов. Для лебедей отведено порядка 60-70 кв. м. Для них в лебяжнике сейчас строят клетки, в которых поселят семьи.

"Будет построено шесть загонов, это на будущее, - отметил Валентин Любушкин. - Пока у нас три семьи. Самцы у нас очень ревнивы и оберегают своих самок, поэтому им выделены отдельные клетки. Седьмой лебедь остается один, он старенький, ему уже 15 лет. Его пара умерла три года назад. Двум нашим гусям также выделят отдельный вольер".