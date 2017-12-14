Слухи о смерти лебедей из парка Металлургов оказались ложными

В самарском парке Металлургов опровергли информацию о смерти лебедей, которая была распространена накануне.
По слухам, лебеди, которые лишились дома в связи с реконструкцией парка "50 лет Октября", находятся на грани жизни и смерти, а один из них вовсе умер. Другие источники сообщали о гибели всех птиц.
"Все семь лебедей и два наших гуся в целости и сохранности, на следующей неделе планируется их переселение в новый капитальный дом в парке "50 лет Октября" (Металлургов), - рассказал управляющий парком Валентин Любушкин. - Строительные работы немного затянулись, но мы с уверенностью можем сказать, что жизни птиц ничто не угрожает".
Новоселам предоставят помещение площадью 120 кв. м. В нем утеплены полы: под стяжкой имеется керамзитовый настил, также положены электрические полы, которые будут согревать птиц зимой.
В помещении есть розетки для гаджетов. Для лебедей отведено порядка 60-70 кв. м. Для них в лебяжнике сейчас строят клетки, в которых поселят семьи.
"Будет построено шесть загонов, это на будущее, - отметил Валентин Любушкин. - Пока у нас три семьи. Самцы у нас очень ревнивы и оберегают своих самок, поэтому им выделены отдельные клетки. Седьмой лебедь остается один, он старенький, ему уже 15 лет. Его пара умерла три года назад. Двум нашим гусям также выделят отдельный вольер".
Последние комментарии
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет
ну вот, хоть здесь редактор нормальный.
Розетки для гаджетов - очень актуальны. Редкая утка нынче без навигатора летает, а лебеди без смартфонов и вовсе никуда)
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.