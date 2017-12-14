Минприроды России и компания "Балтика" подписали протокол о сотрудничестве в развитии раздельного сбора отходов

12 декабря в рамках Международной выставки-форума "ЭКОТЕХ-2017" - Министерство природных ресурсов и экологии РФ и пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group, подписали протокол о сотрудничестве в рамках проекта "Разделяй правильно".
Важнейшим итогом Года экологии являются уменьшение объемов загрязнения окружающей среды и развитие цивилизованных методов обращения с отходами производства и потребления.
О запуске инициативы по раздельному сбору коммунальных отходов "Разделяй правильно" Минприроды России объявило в октябре 2017 года в рамках заседания Организационного комитета по подготовке и проведению V Всероссийского Съезда по охране окружающей среды и II Международной выставки-форума "ЭКОТЕХ-2017".
Уделяя особое внимание рациональному обращению с отходами, компания "Балтика" стала одной из первых компаний, присоединившихся к новому проекту Минприроды. Протокол о сотрудничестве подписали Мурад Керимов, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, и Алексей Кедрин, вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям региона Восточная Европа, пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group.
Мурад Керимов, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ:
- В ближайшие годы ситуация в области обращения с отходами должна поменяться коренным образом: полезные отходы будут максимально включаться в хозяйственный оборот. Это будет способствовать созданию современной индустрии переработки. Бизнес играет значимую роль в этом процессе, и мы приветствуем присоединение к проекту "Разделяй правильно" таких компаний, как "Балтика", которые вносят свой вклад в улучшение экологической ситуации".
В рамках инициативы "Разделяй правильно" стороны будут обмениваться информацией, проводить взаимные консультации и принимать меры по привлечению субъектов предпринимательства, населения к раздельному сбору отходов, способствовать формированию культуры цивилизованного обращения с отходами.
Алексей Кедрин, вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям региона Восточная Европа, пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group:
- Уменьшение углеродного следа нашей продукции - один из приоритетов программы устойчивого развития "Балтики" "Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего". Для достижения цели мы несколько лет реализуем проект по раздельному сбору отходов "Принеси пользу своему городу". У нас есть планы по его развитию и накоплен опыт, которым готовы делиться. Мы рады присоединиться к инициативе Минприроды "Разделяй правильно", которая создаст сообщество для обмена лучшими практиками и развития сотрудничества в этой сфере, продвижения основ экономики замкнутого цикла. В формировании системы раздельного сбора очень важны партнерство бизнеса, государства и общества, а также предсказуемое регулирование в области обращения с отходами, дающее производителям и другим участникам рынка возможность постепенно адаптироваться к новым условиям работы".
Ежегодно в России образуется порядка 35-40 млн тонн твердых бытовых отходов (ТБО). Каждый житель нашей страны производит в среднем 300 кг мусора в год. При этом только 4-5% ТБО вовлекается в переработку. После внесения изменений в федеральный закон ФЗ-89 "Об отходах производства и потребления" в России создаются условия для формирования системы раздельного сбора и переработки отходов.
Последние комментарии
Опять? Это исторически рак на теле отрадного и всей области. Фильтра там только для виду! Загляните в них и вот тогда точно тюрьма а не штраф будет! Закройте уже их хоть раз и сразу начнут думать про экологию а не говорить. У них сегодня одна задача быстрее деньги заработать пока налоговая не пришла. Придет налоговая увидит их схемы по отмыванию денег и стоп - Директор в тюрьму в обнимку с бухгалтером. Про них можно будет художественно кино снимать и пособие как украсть НДС из бюджета на сотни миллионов и жить и не тужить!
Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html
Прав создатель статьи в том, что на сегодняшний момент Владимир Алексеевич Кадушников действительно занимает должность рядового инспектора! И измененные сроки нерестового запрета по Самарской области я считаю это отвлечение людей от большей проблемы которая скрывается в управлении Рыбнадзора Самарской области, о какой только можно догадываться... И тут автор статьи почему-то умолчанию главную причину упразднения отдела Рыбнадзора по Самарской области...Вспомните трал, который ходил не один год по Самарской области, особенно Сызрани и вычерпывал все стоянки и места обитания рыбы! Сколько людей били тревогу и рыбаки, о том что нет рыбы...В новостях прошлых лет несложно найти информацию кто остановил этот трал и не сложно догадаться за что сняли В.А. Кадушникова.... Не любят на Руси почему то тех кто добросовестно работает и исполняет законы государства нашего. Человек заботился не о себе, а о популяции водного бассейна Самарской области, а его так...
Надеюсь объекты археологии не пострадали? Или про это забыли, как обычно((
Добрый день ответьте на смущающий всех вопрос, допустим ситуация, я в период нерестого запрета, вышел рыбачить на спининг на Волгу на набережную,при себе чисто воблер, при себе ни имею ни одной пойманой рыбки ,(так как я ее поймал и отпустил) и пришел порыбачить чисто для своего удовольствия не нанося ни какого вреда рыбе и др.биоресурсам, вопрос что мне будет за спининг в руках в запрет если я чисто пришел отвести душу, и при себе пойманной рыбы . Заранее спасибо за ответ