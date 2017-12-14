На дороге Самара — Бугуруслан погиб водитель "пятнадцатой"

Утром 14 декабря в Кинельском районе в ДТП погиб автомобилист, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 6:55 57-летний водитель ВАЗ-2115 на 45 км дороги Самара — Бугуруслан по неизвестной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с HINO под управлением 55-летнего мужчины.

В результате аварии водитель "пятнадцатой" скончался на месте происшествия.

По факту случившегося ведется проверка.