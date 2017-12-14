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Образование Общество

Самарский университет победил в конкурсе на право участвовать в приоритетном проекте стратегического развития России

БЕЛГОРОД. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проект "Вузы как центры пространства создания инноваций" поможет университету стать центром развития региона.

В четверг, 14 декабря, в Белгороде подведены итоги конкурса среди российских университетов на право участвовать в приоритетном проекте "Вузы как центры пространства создания инноваций". Паспорт проекта утвержден президиумом Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам в октябре 2016 года.

Всего в конкурсе Министерства образования и науки РФ принял участие 121 вуз, из которых был отобран 51 участник проекта. Среди них - Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.Королева.

Таким образом, Самарский университет становится участником уже третьей стратегической инициативы, направленной на развитие национальной системы высшего образования и развития научно-образовательного потенциала ведущих вузов.

Напомним, в 2009 г. университет (на тот момент - СГАУ) стал одним из 29 национальных исследовательских университетов России. С 2013 г. вуз участвует в программе повышения конкурентоспособности университетов России среди ведущих мировых научно-образовательных центров (Проект 5-100).

Проект "Вузы как центры пространства создания инноваций", с одной стороны, будет опираться на достижения предыдущих инициатив. С другой стороны, он ориентирован на расширение и закрепление новой роли ведущих университетов, их активного взаимодействия с региональной властью, включение в решение задач устойчивого инновационного, технологического и социального развития субъектов Российской Федерации.

Также от Самарской области участниками проекта "Вузы как центры пространства создания инноваций" стали Самарский государственный медицинский университет и Тольяттинский государственный университет.

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