Самарский университет победил в конкурсе на право участвовать в приоритетном проекте стратегического развития России

Проект "Вузы как центры пространства создания инноваций" поможет университету стать центром развития региона.
В четверг, 14 декабря, в Белгороде подведены итоги конкурса среди российских университетов на право участвовать в приоритетном проекте "Вузы как центры пространства создания инноваций". Паспорт проекта утвержден президиумом Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам в октябре 2016 года.
Всего в конкурсе Министерства образования и науки РФ принял участие 121 вуз, из которых был отобран 51 участник проекта. Среди них - Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.Королева.
Таким образом, Самарский университет становится участником уже третьей стратегической инициативы, направленной на развитие национальной системы высшего образования и развития научно-образовательного потенциала ведущих вузов.
Напомним, в 2009 г. университет (на тот момент - СГАУ) стал одним из 29 национальных исследовательских университетов России. С 2013 г. вуз участвует в программе повышения конкурентоспособности университетов России среди ведущих мировых научно-образовательных центров (Проект 5-100).
Проект "Вузы как центры пространства создания инноваций", с одной стороны, будет опираться на достижения предыдущих инициатив. С другой стороны, он ориентирован на расширение и закрепление новой роли ведущих университетов, их активного взаимодействия с региональной властью, включение в решение задач устойчивого инновационного, технологического и социального развития субъектов Российской Федерации.
Также от Самарской области участниками проекта "Вузы как центры пространства создания инноваций" стали Самарский государственный медицинский университет и Тольяттинский государственный университет.
Последние комментарии
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)
Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?