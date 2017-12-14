В Самаре молодую продавщицу осудили за избиение полицейского

Вступил в законную силу приговор Самарского райсуда Самары, вынесенный 28-летней Марии Ванюшиной, которую федеральный судья Николай Черняков признал виновной в публичном оскорблении сотрудника полиции и причинении ему сотрясения головного мозга.

25 апреля 2017 г. продавец "Пятерочки" Ванюшина отмечала свой день рождения. Из-за веселья соседи по коммуналке вызвали полицию.

По словам Ванюшиной, когда сотрудник ППС Зотов не дал ей закрыть дверь в комнату, поставив между дверью и косяком ногу, она назвала его "козлом", попыталась оттолкнуть и сорвала с плеча погон. Стражи порядка тут же выволокли женщину из дома и отвезли в райотдел. В результате нетрезвая именинница оказалась в синяках. Однако потерпевшим стал Зотов, у которого в медучреждении диагностировали сотрясение головного мозга. Соответственно, было возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти", которое наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.

На суде соседи Ванюшиной, естественно, дали показания против нее. Доводы защиты (что безоружная женщина ростом 150 см и весом менее 50 кг не в состоянии руками причинить крупному мужчине какие-либо серьезные травмы) не показались судье убедительными, и самарчанка получила год лишения свободы.

При рассмотрении апелляционной жалобы осужденная попросила прощения у полицейского за нанесенное оскорбление, а защита просила приобщить к материалам дела два десятка грамот и дипломов, заработанных Ванюшиной на соревнованиях по легкой атлетике и дзюдо. В результате федеральный судья Андрей Жданович в удовлетворении жалобы отказал, и в ближайшее время Ванюшину переведут в колонию.

"Мы взвываем к здравому смыслу, - возмущается адвокат Виктор Фоефанов. - Я уж не говорю о разнице в весовых категориях Ванюшиной и Зотова, но в дзюдо не отрабатывается техника каких-либо ударов, а применить прием против соперника через приоткрытую дверь просто невозможно".