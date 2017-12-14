В Самарской области ожидается похолодание

В выходные в регионе температура воздуха местами опустится до -14°C, сообщают в Приволжском УГМС.

В пятницу, 15 декабря, ночью местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит -4… -9°C, местами до -14°C. Днем облачно, без существенных осадков. Температура воздуха составит -4… -9°C. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Местами гололедица. В субботу, 16 декабря, местами ожидается небольшой снег. Температура воздуха в ночные часы составит -8… -13°C, днем -4… -9°C. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Местами гололедица.

В воскресенье, 17 декабря, ожидаются аналогичные погодные условия.