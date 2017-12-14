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Экология Общество

В Самарской области ожидается похолодание

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В выходные в регионе температура воздуха местами опустится до -14°C, сообщают в Приволжском УГМС.

В пятницу, 15 декабря, ночью местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит -4… -9°C, местами до -14°C. Днем облачно, без существенных осадков. Температура воздуха составит -4… -9°C. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Местами гололедица.

В субботу, 16 декабря, местами ожидается небольшой снег. Температура воздуха в ночные часы составит -8… -13°C, днем -4… -9°C. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Местами гололедица.
В воскресенье, 17 декабря, ожидаются аналогичные погодные условия.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Мезенцев 10 ноября 2017 10:21 Отрадненский завод может приостановить работу из-за загрязнения окружающей среды

Опять? Это исторически рак на теле отрадного и всей области. Фильтра там только для виду! Загляните в них и вот тогда точно тюрьма а не штраф будет! Закройте уже их хоть раз и сразу начнут думать про экологию а не говорить. У них сегодня одна задача быстрее деньги заработать пока налоговая не пришла. Придет налоговая увидит их схемы по отмыванию денег и стоп - Директор в тюрьму в обнимку с бухгалтером. Про них можно будет художественно кино снимать и пособие как украсть НДС из бюджета на сотни миллионов и жить и не тужить!

Алексей Дмитренко 05 сентября 2017 10:33 Почему браконьеры продолжают промышлять на самарских реках

Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html

Сергей Шаньгин 05 сентября 2017 10:17 Почему браконьеры продолжают промышлять на самарских реках

Прав создатель статьи в том, что на сегодняшний момент Владимир Алексеевич Кадушников действительно занимает должность рядового инспектора! И измененные сроки нерестового запрета по Самарской области я считаю это отвлечение людей от большей проблемы которая скрывается в управлении Рыбнадзора Самарской области, о какой только можно догадываться... И тут автор статьи почему-то умолчанию главную причину упразднения отдела Рыбнадзора по Самарской области...Вспомните трал, который ходил не один год по Самарской области, особенно Сызрани и вычерпывал все стоянки и места обитания рыбы! Сколько людей били тревогу и рыбаки, о том что нет рыбы...В новостях прошлых лет несложно найти информацию кто остановил этот трал и не сложно догадаться за что сняли В.А. Кадушникова.... Не любят на Руси почему то тех кто добросовестно работает и исполняет законы государства нашего. Человек заботился не о себе, а о популяции водного бассейна Самарской области, а его так...

Dmitry Lakotsenin 23 мая 2017 05:54 В "Самарской Луке" провели Всероссийский день посадки леса

Надеюсь объекты археологии не пострадали? Или про это забыли, как обычно((

Andrei-Sergeevich Iscrin 18 мая 2017 07:09 Нерестовый запрет в Самарской области в 2017 году начнется 1 мая

Добрый день ответьте на смущающий всех вопрос, допустим ситуация, я в период нерестого запрета, вышел рыбачить на спининг на Волгу на набережную,при себе чисто воблер, при себе ни имею ни одной пойманой рыбки ,(так как я ее поймал и отпустил) и пришел порыбачить чисто для своего удовольствия не нанося ни какого вреда рыбе и др.биоресурсам, вопрос что мне будет за спининг в руках в запрет если я чисто пришел отвести душу, и при себе пойманной рыбы . Заранее спасибо за ответ

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