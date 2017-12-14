Екатерина Бородай: "Хочу заявить о своем желании помочь Самаре развиваться"

Управляющий детского города Кидспейс, в прошлом издатель журналов "Смр.Собака.ru" и Fashion Collection Екатерина Бородай рассказала Волга Ньюс о том, почему хочет стать главой Самары, зачем городу новый имидж и чем так ценно умение правильно вести переговоры.

— Почему вы решили выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Самары, зачем решили пойти в политику?

— Во-первых, я не считаю эту позицию политической. Сити-менеджер — это человек, который занимается организацией работы города и городских служб.

Чтобы было понятно, почему я считаю, что мои навыки, знания и опыт могут пригодиться на этой позиции, я немного расскажу о себе. Я в свое время закончила Академию государственной службы при президенте РФ, и моя основная специальность — это менеджмент в государственной и муниципальной службе.

Второе высшее образование у меня по специализации "финансы и кредит" в области налогообложения. Я в свое время писала диплом по уровням бюджетной системы, и, в частности, доходы местного бюджета Самары я рассматривала в рамках общей бюджетной системы. Тогда в Самаре был профицитный бюджет, и город был процветающим.

Я много работала в разных сетевых компаниях, и мы сравнивали ситуацию в различных регионах. Так вот Самара всегда была в пятерке лучших. Но к сожалению, сейчас все не так. Мои ближайшие друзья, например, в Казани очень далеко ушли, привлекая большое количество инвестиций в регион. И, конечно, мне за Самару обидно.

В целом я позиционирую себя как антикризисного, start-up управленца. Я запускала такие амбициозные проекты, как ресторан-пивоварня "Тинькофф", 12 лет издавала целую группу различных журналов. Благодаря этой работе я получила колоссальный опыт продажи услуг. На самом деле, продавать услуги, в том числе, рекламу — это очень сложно. На мой взгляд, чтобы правильно продавать рекламу, нужно понимать, что такое бизнес — ведь реклама, по сути своей, это развитие бизнеса.

И отсюда логично выходит мой следующий проект — это Агентство интеллектуальных коммуникаций, которое занималось консультированием бизнеса на уровне start-up и его развитием в целом.

Также своей сильной стороной могу назвать умение выстраивать имидж, и, я считаю, Самаре сейчас это просто необходимо.

Полгода назад я продала последний журнал — "Смр.Собака.ru". Это был мой любимый проект, и я очень долго не могла с ним расстаться, хотя было понятно, что нужно двигаться дальше.

На тот момент у меня уже был на start-up проект, связанный с искусством — Art-Most.com. Это общероссийский проект продажи картин, и я являюсь его управляющим партнером до сих пор.

Для меня этот проект очень близок и интересен, я воспринимаю его как некую миссию создания и продвижения красоты вокруг нас. Ведь красота делает нас благороднее. Раньше высшие слои интеллигенции всегда собирали свои коллекции, развивали вкус, и это, кстати, поощрялось, в том числе, и властью.

Кроме того, в настоящее время я уже управляю городом — только детским городом "КидСпейс". Это достаточно амбициозный проект, в рамках которого в ТРК "Аврора" на 2200 кв. м создается город, где правят дети и где мы им сможем рассказать о том, как устроен мир через профессии.

— По данным ИАС Seldon Basis, вы вместе с братьями Андреем и Алексеем Зуевыми являетесь совладельцем "Альтера Парс". Расскажите, чем занимаетесь в этой компании?

— Вместе с братьями Зуевыми я около восьми лет назад участвовала в создании частного клуба. Идея проекта была в том, чтобы объединять людей по их хобби и интересам.

Кроме того, для членов клуба на базе call-центра работал консьерж, которому можно было задать любой вопрос бытового характера — например, где купить лекарства, куда обратиться, если у вас заблокировался автомобиль и так далее.

Кроме того, для членов клуба была разработана классная система скидок — так, одна карта "Альтера Парс" могла заменить дисконтные карты многих магазинов и ресторанов, с которыми мы имели соответствующие договоренности.

Идея была прекрасная, мы ее "обкатали" в Самаре, и дальше планировали растиражировать в другие регионы. У нас уже были партнеры, готовые этим заниматься. Но, к сожалению, у меня возник конфликт с Зуевыми, и я ушла от управления. Это произошло где-то за полгода до того, как с ними произошла неприятная ситуация, о которой сейчас все так любят писать.

— Вы сказали о том, что в последнее время Самара теряет позиции. Как думаете, с чем это связано и как изменить ситуацию?

— Это череда большого количества процессов и ситуаций, произошедших в последние 15 лет: начиная с того, что город стоял оппозиционно к области. Это при существующей бюджетной системе, возможно, неправильный шаг. Такое противостояние, на мой взгляд, негативно отразилось на финансировании городских проектов из вышестоящих бюджетов.

А если нет финансов, можно сколько угодно кричать о независимости, но независимым никогда не будешь. Это первое.

Второе: я давно занимаюсь коммуникациями. Знаете, очень часто основной нашей задачей в переговорах является банально необходимость услышать друг друга и найти компромиссный вариант, который будет "win-win" для обеих сторон.

Но, по моему опыту, очень мало людей идут на переговоры с желанием выйти на "win-win". Хотя это единственный путь решения многих проблем и достижения собственной цели на максимально выгодных для всех условиях.

Ну, и, наконец, я считаю, что Самаре нужно уходить от политики к управлению. А управление — это системный ежедневный процесс управленца и его команды.

— Если выиграете конкурс, как подойдете к вопросу команды: оставите прежнюю или приведете свою?

— Я думаю, что об этом пока вообще очень рано говорить. Я никогда не рублю с плеча. Существующую команду я не знаю, так что для начала нужно оценить текущие ресурсы, найти все слабые места и усилить их. Возможно, какие-то стороны придется усиливать новыми людьми, но зачастую можно работать и со старой командой. Порой достаточно некоторых людей перевести на более подходящие им позиции, а также замотивировать сотрудников.

Я много занимаюсь start-up и антикризисным управлением, и очень часто проблемой является только то, что люди устали, не видят дальнейших перспектив развития компании, а на работу ходят просто потому, что надо. В таких случаях, если дать людям немного веры и мотивации, у них открывается невероятный потенциал. Но и свои профессионалы в команду у меня тоже есть.

— Что бы вы изменили в Самаре в первую очередь? С чего бы начали свою работу, если б стали главой города?

— Я думаю, что есть много важных задач. Но сейчас нет времени на раскачку, на носу Чемпионат мира по футболу, и надо приводить город в порядок. Большая работа в этом направлении уже ведется, но еще многое нужно успеть.

Для Самары очень важно на высоком уровне провести Чемпионат мира, и тогда уже пойдут новые проекты.

— Как оцениваете свои шансы на победу? Считаете, что вы справитесь с управлением городом-миллионником?

— Когда я размышляла, подавать ли документы, я понимала, что это очень серьезный и ответственный шаг, который потянет за собой очень многое. Но я этим шагом хочу заявить о своем желании отдать мои навыки и опыт для того, чтобы помочь Самаре развиваться дальше.

Если комиссия посчитает, что мои навыки и опыт полезны, я буду рада. Но в любом случае для меня это шанс заявить о том, что я готова и могу быть полезна на этой позиции или на какой-то другой.