Екатерина Бородай: "Хочу заявить о своем желании помочь Самаре развиваться"

Управляющий детского города Кидспейс, в прошлом издатель журналов "Смр.Собака.ru" и Fashion Collection Екатерина Бородай рассказала Волга Ньюс о том, почему хочет стать главой Самары, зачем городу новый имидж и чем так ценно умение правильно вести переговоры.
— Почему вы решили выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Самары, зачем решили пойти в политику?
— Во-первых, я не считаю эту позицию политической. Сити-менеджер — это человек, который занимается организацией работы города и городских служб.
Чтобы было понятно, почему я считаю, что мои навыки, знания и опыт могут пригодиться на этой позиции, я немного расскажу о себе. Я в свое время закончила Академию государственной службы при президенте РФ, и моя основная специальность — это менеджмент в государственной и муниципальной службе.
Второе высшее образование у меня по специализации "финансы и кредит" в области налогообложения. Я в свое время писала диплом по уровням бюджетной системы, и, в частности, доходы местного бюджета Самары я рассматривала в рамках общей бюджетной системы. Тогда в Самаре был профицитный бюджет, и город был процветающим.
Я много работала в разных сетевых компаниях, и мы сравнивали ситуацию в различных регионах. Так вот Самара всегда была в пятерке лучших. Но к сожалению, сейчас все не так. Мои ближайшие друзья, например, в Казани очень далеко ушли, привлекая большое количество инвестиций в регион. И, конечно, мне за Самару обидно.
В целом я позиционирую себя как антикризисного, start-up управленца. Я запускала такие амбициозные проекты, как ресторан-пивоварня "Тинькофф", 12 лет издавала целую группу различных журналов. Благодаря этой работе я получила колоссальный опыт продажи услуг. На самом деле, продавать услуги, в том числе, рекламу — это очень сложно. На мой взгляд, чтобы правильно продавать рекламу, нужно понимать, что такое бизнес — ведь реклама, по сути своей, это развитие бизнеса.
И отсюда логично выходит мой следующий проект — это Агентство интеллектуальных коммуникаций, которое занималось консультированием бизнеса на уровне start-up и его развитием в целом.
Также своей сильной стороной могу назвать умение выстраивать имидж, и, я считаю, Самаре сейчас это просто необходимо.
Полгода назад я продала последний журнал — "Смр.Собака.ru". Это был мой любимый проект, и я очень долго не могла с ним расстаться, хотя было понятно, что нужно двигаться дальше.
На тот момент у меня уже был на start-up проект, связанный с искусством — Art-Most.com. Это общероссийский проект продажи картин, и я являюсь его управляющим партнером до сих пор.
Для меня этот проект очень близок и интересен, я воспринимаю его как некую миссию создания и продвижения красоты вокруг нас. Ведь красота делает нас благороднее. Раньше высшие слои интеллигенции всегда собирали свои коллекции, развивали вкус, и это, кстати, поощрялось, в том числе, и властью.
Кроме того, в настоящее время я уже управляю городом — только детским городом "КидСпейс". Это достаточно амбициозный проект, в рамках которого в ТРК "Аврора" на 2200 кв. м создается город, где правят дети и где мы им сможем рассказать о том, как устроен мир через профессии.
— По данным ИАС Seldon Basis, вы вместе с братьями Андреем и Алексеем Зуевыми являетесь совладельцем "Альтера Парс". Расскажите, чем занимаетесь в этой компании?
— Вместе с братьями Зуевыми я около восьми лет назад участвовала в создании частного клуба. Идея проекта была в том, чтобы объединять людей по их хобби и интересам.
Кроме того, для членов клуба на базе call-центра работал консьерж, которому можно было задать любой вопрос бытового характера — например, где купить лекарства, куда обратиться, если у вас заблокировался автомобиль и так далее.
Кроме того, для членов клуба была разработана классная система скидок — так, одна карта "Альтера Парс" могла заменить дисконтные карты многих магазинов и ресторанов, с которыми мы имели соответствующие договоренности.
Идея была прекрасная, мы ее "обкатали" в Самаре, и дальше планировали растиражировать в другие регионы. У нас уже были партнеры, готовые этим заниматься. Но, к сожалению, у меня возник конфликт с Зуевыми, и я ушла от управления. Это произошло где-то за полгода до того, как с ними произошла неприятная ситуация, о которой сейчас все так любят писать.
— Вы сказали о том, что в последнее время Самара теряет позиции. Как думаете, с чем это связано и как изменить ситуацию?
— Это череда большого количества процессов и ситуаций, произошедших в последние 15 лет: начиная с того, что город стоял оппозиционно к области. Это при существующей бюджетной системе, возможно, неправильный шаг. Такое противостояние, на мой взгляд, негативно отразилось на финансировании городских проектов из вышестоящих бюджетов.
А если нет финансов, можно сколько угодно кричать о независимости, но независимым никогда не будешь. Это первое.
Второе: я давно занимаюсь коммуникациями. Знаете, очень часто основной нашей задачей в переговорах является банально необходимость услышать друг друга и найти компромиссный вариант, который будет "win-win" для обеих сторон.
Но, по моему опыту, очень мало людей идут на переговоры с желанием выйти на "win-win". Хотя это единственный путь решения многих проблем и достижения собственной цели на максимально выгодных для всех условиях.
Ну, и, наконец, я считаю, что Самаре нужно уходить от политики к управлению. А управление — это системный ежедневный процесс управленца и его команды.
— Если выиграете конкурс, как подойдете к вопросу команды: оставите прежнюю или приведете свою?
— Я думаю, что об этом пока вообще очень рано говорить. Я никогда не рублю с плеча. Существующую команду я не знаю, так что для начала нужно оценить текущие ресурсы, найти все слабые места и усилить их. Возможно, какие-то стороны придется усиливать новыми людьми, но зачастую можно работать и со старой командой. Порой достаточно некоторых людей перевести на более подходящие им позиции, а также замотивировать сотрудников.
Я много занимаюсь start-up и антикризисным управлением, и очень часто проблемой является только то, что люди устали, не видят дальнейших перспектив развития компании, а на работу ходят просто потому, что надо. В таких случаях, если дать людям немного веры и мотивации, у них открывается невероятный потенциал. Но и свои профессионалы в команду у меня тоже есть.
— Что бы вы изменили в Самаре в первую очередь? С чего бы начали свою работу, если б стали главой города?
— Я думаю, что есть много важных задач. Но сейчас нет времени на раскачку, на носу Чемпионат мира по футболу, и надо приводить город в порядок. Большая работа в этом направлении уже ведется, но еще многое нужно успеть.
Для Самары очень важно на высоком уровне провести Чемпионат мира, и тогда уже пойдут новые проекты.
— Как оцениваете свои шансы на победу? Считаете, что вы справитесь с управлением городом-миллионником?
— Когда я размышляла, подавать ли документы, я понимала, что это очень серьезный и ответственный шаг, который потянет за собой очень многое. Но я этим шагом хочу заявить о своем желании отдать мои навыки и опыт для того, чтобы помочь Самаре развиваться дальше.
Если комиссия посчитает, что мои навыки и опыт полезны, я буду рада. Но в любом случае для меня это шанс заявить о том, что я готова и могу быть полезна на этой позиции или на какой-то другой.
Последние комментарии
Вот этого человека можно назначить, четко знает что нужно делать, с кого спрашивать. На сколько известно он кроме огромного стажа в МВД еще и армию прошел. Думаю из всех кандидатов он для города наиболее подходящий, так как остальные это бизнесмены, рвущиеся ко власти и готовые использовать ее для собственного обогащения, или пиарщики своей персоны, которые реально вряд ли справятся с городом - миллионником!
Из 741 квартиры, которые нужно было приобрести на переселения граждан из аварийного жилья, приобрели 502 квартиры. Оставшиеся 239 квартир передадут ДУИ г.о.Самара до 8 декабря 2017 года. Вопрос: "Почему нас не переселяют в 502 квартиры, которые уже в муниципальной собственности?" Наш дом признан аварийным в 2010 году. Наш дом включен в государственную программу Самарской области"Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года. В феврале 2015 году мы посмотрели квартиру , которую нам предложил ДУИ г.о.Самара. Квартира нам понравилась и мы дали свое согласие - написали заявление на переселение в нее. На переселение по "договору мены". ЭТО БЫЛО В 2015 ГОДУ!!! ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА БУДЕТ ТРИ ГОДА КАК МЫ НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧТО МЫ СОГЛАСНЫ НА ТУ КВАРТИРУ, КОТОРУЮ НАМ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРЫ. Оказалось, что передача квартиры по "ДОГОВОРУ МЕНЫ" - это незаконная сделка, когда речь идет об аварийном жилье. НОТАРИУС отказывается регистрировать такую сделку! Передать квартиру можно только по "СОГЛАШЕНИЮ". Это ст.32 ЖК РФ. Подразумевает еще и выкуп земли под аварийным домом в муниципальную собственность. Департамент управления имуществом г.о.Самара три года судится с нотариусом. Нотариус выигрывает все суды. А люди вынужденны жить на съемном жилье. И платить за обе квартиры. Так как проживать в аварийном доме стало невозможно. В нем нет воды, газа отопления. Есть в нем мародеры, БОМЖы и риск обрушения.
Стесняюсь спросить - а до этого кто был?
Пустили бы прямой рейс Штутгард - Самара и визу бы попроще сделали, тогда люди реально могли бы контактировать. А так, одна "показуха".
Наш дом расположенный по ул.Аэродромная 59 ,1963 года постройки.Всё это время капремонта не проводилось,срок ремонта был намечен на 2017-2018г,а теперь перенесли сроки ремонта на 2029-2030г. С чем это связано непонятно.