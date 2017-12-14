В кинотеатрах Самары показывают байопик о Сэлинджере и экранизации детективов

В прокат вышел фильм "За пропастью во ржи". Это биография культового американского писателя Джерома Д.Сэлинджера. Он был не только успешным автором, но и мудрым человеком и запрещал экранизировать свои произведения. Мастера детективов Ю Несбе и Агата Кристи не решились на такой шаг, поэтому с начала декабря любители большого кино могли снова и снова повторять банальное: "Книга лучше, чем кино".
Главной премьерой прошлой недели стал фильм "За пропастью во ржи" (16+) Дэнни Стронга. Биографическая лента о жизни американского писателя Джерома Д.Сэлинджера собрала ворох негативной критики и стала центром зрительского внимания только благодаря участию в ней Кевина Спейси. Череда скандалов вокруг актера вынудила маркетологов сделать вульгарный рекламный ход - пришить к фильму ярлык "последняя роль Кевина Спейси". Насколько это утверждение правдиво, судить рано, но заявить о том, что это далеко не самая яркая лента в фильмографии Спейси, уже можно.
Сэлинджер написал не только культовый роман "Над пропастью во ржи". Но рассказы и повести скорее поддерживали его славу, а огонь популярности разгорался все сильнее благодаря событиям вокруг романа и своеобразному поведению его автора. В какой-то момент Сэлинджер покинул светское общество, уехал за город, где целыми днями в сарае писал рассказы, которые запретил публиковать. Еще и отказ от любых интервью заставил журналистов назвать его "затворником". Хотя исследователи его творчества в последнее время сумели смягчить этот резкий эпитет.
Те, кто впервые знакомится с Сэлинджером в фильме "За пропастью во ржи", никогда не поверят во все легенды и мифы о писателе - слишком мило и даже наивно выгладит Николас Холт в его роли.
Режиссер сразу взял себе излишне много материала и не смог его хорошо представить. Некоторые персонажи прорисованы в фильме пунктирной линией. Например, первая жена писателя просто в какой-то момент исчезает из повествования как призрак, испуганный новым поворотом сюжета. Режиссер торопится рассказать одну историю, но вынужден работать с обязательными пунктами биографии. И поэтому на зрителя постоянно лезут разные персонажи, которые не несут какой-либо смысловой нагрузки для сюжета, но являются ключевыми фигурами в жизни Сэлинджера.
Главной для фильма и, видимо, для судьбы писателя (так как Стронг взвалил на себя ответственность рассказать всю его биографию с момента поступления в Колумбийский университет) стала встреча с преподавателем и редактором Уитом Бернеттом. Именно его и играет Кевин Спейси. Играет хорошо, чем и перетягивает на себя все внимание, что для сюжетной линии плохо. Молодой режиссер оказался еще и любителем эффектных, но не оригинальных монтажных приемов, что совершенно не вписывается в выбранный им жанр и ритмику повествования.
В общем, Стронга погубил опыт работы в сериале "Империя", где времени много, второстепенных персонажей тьма и зрителей порой надо бодрить эффектными киноприемами. Такое можно было простить любому, но только не режиссеру, осмелившемуся браться за легенду - писателя, создавшего не только главный подростковый роман XX века, но и свой неординарный имидж. Так получилось, что практически любая документалка о Сэлинджере будет интереснее, чем этот художественный фильм. А ведь американский писатель предупреждал режиссеров - не работать с литературой, потому и заявил запрет на экранизацию "Над пропастью во ржи".
Может быть, подобный жест и помог бы еще некоторым авторам сохранить свои произведения от скучной экранизации. Ведь только за последний месяц на большие экраны вышли громкие фильмы "Убийство в восточном экспрессе" (16+) по мотивам Агаты Кристи и "Снеговик" (18+) по произведениям Ю Несбе. Они тоже не дождались положительных отзывов.
Наверняка многие режиссеры хотели бы снимать про Эркюля Пуаро, но развенчать образ Дэвида Суше невозможно. С другой стороны, только этот литературный персонаж может противостоять обаянию суперпопулярного Шерлока Холмса. Поэтому за Пуаро берется сам Кеннет Брана. А он уже страхуется по всем пунктам: набирает королевский актерский состав, берет самый знаменитый детектив из серии про бельгийского сыщика, тратит $55 млн и подбирает суперкоманду операторов, композиторов, сценаристов... Он готов даже лично примерить усы знаменитого сыщика - лишь бы создать новый образ Пуаро.
"Убийство в восточном экспрессе" получается пышным и театральным. К такому визуальному стилю больше подходит сказка, нежели детектив о жестоком убийстве. От Кеннета Брана ждали что-то английское, но получилось больше американское. Экранизация определенно удалась, но этот вариант Пуаро точно не станет каноном.
То же и с образом главного литературного сыщика наших дней Харри Холле из серии книг Ю Несбе. Режиссер Томас Альфредсон соблюдает свой стиль - лепит холодную атмосферу. Теоретически для книги "Снеговик" он был лучшим вариантом. Как и Майкл Фассбендер на роль харизматичного детектива-алкоголика. Но опять же, детективы про Холле толстенькие - персонажей много, второстепенных сюжетов уйма. Режиссерская версия повествования выглядит обрывистой и иногда даже нелогичной, что для детектива фатально плохо. Режиссер делает "северный детектив", где просто холодно и светло от снега. Но все знают, что Ю Несбе - это "скандинавский нуар", где все определяют ночь, одиночество и жестокость. Второстепенные актеры в этом фильме - звезды скандинавского нуара, прославившиеся по культовым шведским сериалам "Мост" и "Убийство", - служат напоминанием, что нужное настроение не поймано. И получается, что режиссер хотел скандинавское, но получилось у него. скорее, английское.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?