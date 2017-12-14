В кинотеатрах Самары показывают байопик о Сэлинджере и экранизации детективов

В прокат вышел фильм "За пропастью во ржи". Это биография культового американского писателя Джерома Д.Сэлинджера. Он был не только успешным автором, но и мудрым человеком и запрещал экранизировать свои произведения. Мастера детективов Ю Несбе и Агата Кристи не решились на такой шаг, поэтому с начала декабря любители большого кино могли снова и снова повторять банальное: "Книга лучше, чем кино".

Главной премьерой прошлой недели стал фильм "За пропастью во ржи" (16+) Дэнни Стронга. Биографическая лента о жизни американского писателя Джерома Д.Сэлинджера собрала ворох негативной критики и стала центром зрительского внимания только благодаря участию в ней Кевина Спейси. Череда скандалов вокруг актера вынудила маркетологов сделать вульгарный рекламный ход - пришить к фильму ярлык "последняя роль Кевина Спейси". Насколько это утверждение правдиво, судить рано, но заявить о том, что это далеко не самая яркая лента в фильмографии Спейси, уже можно.

Сэлинджер написал не только культовый роман "Над пропастью во ржи". Но рассказы и повести скорее поддерживали его славу, а огонь популярности разгорался все сильнее благодаря событиям вокруг романа и своеобразному поведению его автора. В какой-то момент Сэлинджер покинул светское общество, уехал за город, где целыми днями в сарае писал рассказы, которые запретил публиковать. Еще и отказ от любых интервью заставил журналистов назвать его "затворником". Хотя исследователи его творчества в последнее время сумели смягчить этот резкий эпитет.

Те, кто впервые знакомится с Сэлинджером в фильме "За пропастью во ржи", никогда не поверят во все легенды и мифы о писателе - слишком мило и даже наивно выгладит Николас Холт в его роли.

Режиссер сразу взял себе излишне много материала и не смог его хорошо представить. Некоторые персонажи прорисованы в фильме пунктирной линией. Например, первая жена писателя просто в какой-то момент исчезает из повествования как призрак, испуганный новым поворотом сюжета. Режиссер торопится рассказать одну историю, но вынужден работать с обязательными пунктами биографии. И поэтому на зрителя постоянно лезут разные персонажи, которые не несут какой-либо смысловой нагрузки для сюжета, но являются ключевыми фигурами в жизни Сэлинджера.

Главной для фильма и, видимо, для судьбы писателя (так как Стронг взвалил на себя ответственность рассказать всю его биографию с момента поступления в Колумбийский университет) стала встреча с преподавателем и редактором Уитом Бернеттом. Именно его и играет Кевин Спейси. Играет хорошо, чем и перетягивает на себя все внимание, что для сюжетной линии плохо. Молодой режиссер оказался еще и любителем эффектных, но не оригинальных монтажных приемов, что совершенно не вписывается в выбранный им жанр и ритмику повествования.

В общем, Стронга погубил опыт работы в сериале "Империя", где времени много, второстепенных персонажей тьма и зрителей порой надо бодрить эффектными киноприемами. Такое можно было простить любому, но только не режиссеру, осмелившемуся браться за легенду - писателя, создавшего не только главный подростковый роман XX века, но и свой неординарный имидж. Так получилось, что практически любая документалка о Сэлинджере будет интереснее, чем этот художественный фильм. А ведь американский писатель предупреждал режиссеров - не работать с литературой, потому и заявил запрет на экранизацию "Над пропастью во ржи".

Может быть, подобный жест и помог бы еще некоторым авторам сохранить свои произведения от скучной экранизации. Ведь только за последний месяц на большие экраны вышли громкие фильмы "Убийство в восточном экспрессе" (16+) по мотивам Агаты Кристи и "Снеговик" (18+) по произведениям Ю Несбе. Они тоже не дождались положительных отзывов.

Наверняка многие режиссеры хотели бы снимать про Эркюля Пуаро, но развенчать образ Дэвида Суше невозможно. С другой стороны, только этот литературный персонаж может противостоять обаянию суперпопулярного Шерлока Холмса. Поэтому за Пуаро берется сам Кеннет Брана. А он уже страхуется по всем пунктам: набирает королевский актерский состав, берет самый знаменитый детектив из серии про бельгийского сыщика, тратит $55 млн и подбирает суперкоманду операторов, композиторов, сценаристов... Он готов даже лично примерить усы знаменитого сыщика - лишь бы создать новый образ Пуаро.

"Убийство в восточном экспрессе" получается пышным и театральным. К такому визуальному стилю больше подходит сказка, нежели детектив о жестоком убийстве. От Кеннета Брана ждали что-то английское, но получилось больше американское. Экранизация определенно удалась, но этот вариант Пуаро точно не станет каноном.

То же и с образом главного литературного сыщика наших дней Харри Холле из серии книг Ю Несбе. Режиссер Томас Альфредсон соблюдает свой стиль - лепит холодную атмосферу. Теоретически для книги "Снеговик" он был лучшим вариантом. Как и Майкл Фассбендер на роль харизматичного детектива-алкоголика. Но опять же, детективы про Холле толстенькие - персонажей много, второстепенных сюжетов уйма. Режиссерская версия повествования выглядит обрывистой и иногда даже нелогичной, что для детектива фатально плохо. Режиссер делает "северный детектив", где просто холодно и светло от снега. Но все знают, что Ю Несбе - это "скандинавский нуар", где все определяют ночь, одиночество и жестокость. Второстепенные актеры в этом фильме - звезды скандинавского нуара, прославившиеся по культовым шведским сериалам "Мост" и "Убийство", - служат напоминанием, что нужное настроение не поймано. И получается, что режиссер хотел скандинавское, но получилось у него. скорее, английское.