В губернии волонтерские организации и власть наработали опыт успешного взаимодействия

В четверг, 14 декабря, представители волонтерских организаций ПФО обменялись опытом работы и обсудили важные вопросы развития движения добровольцев. Окружное семинар-совещание "Шаг к добровольчеству" было проведено Агентством стратегических инициатив (АСИ) и областным департаментом по делам молодежи. По словам участников, они узнали много полезного и готовы внедрять инновации коллег в своих регионах.

Руководитель проекта АСИ Алиса Бабина презентовала участникам семинара стандарт поддержки добровольчества в регионах. Он предоставляет волонтерским обществам организационно-правовую, инфраструктурную, информационную, методологическую и финансовую помощь. К его разработке было привлечено более 200 экспертов со всей России.

"Стандарт представляет собой универсальный документ, сейчас его внедряют во многих регионах. Он создан для того, чтобы обеспечить добровольчеству меры государственной поддержки, - рассказала Алиса Бабина. - Стандарт касается именно поддержки, а не развития самого добровольчества. Добровольчество - это феномен, от государства не зависящий, это движение снизу, приносящее социальный эффект".

О местном опыте рассказал врио руководителя областного департамента по делам молодежи Владислав Лихачев: "В Самарской области для развития добровольчества проводятся обучающие семинары, форумы, работают социально значимые проекты. У волонтеров есть возможность получить деньги на реализацию своих инициатив". Например, значительные суммы выделяются для городских волонтеров в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу.

"Важно, чтобы инфраструктура волонтерских центров, созданных к мундиалю, работала и в дальнейшем. Ребята, прошедшие подготовку к ЧМ-2018, после его окончания смогут расширить спектр своей деятельности, - рассказала руководитель отдела по координации деятельности волонтеров АНО "Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" Юлия Чигарева. - В Самарской области создан уникальный опыт взаимодействия волонтерских организаций с представителями законодательной и исполнительной власти, и его нельзя терять. А представленный стандарт нам в этом поможет".

На семинаре самарские волонтеры рассказали своим коллегам из других регионов о том, что многие организации из нашей области получают президентские гранты. Одна из них - региональная молодежная общественная организация "Инклюзивный клуб добровольцев", подготовившая проект "Жизнь - в движении!"

"Чтобы доброволец смог оказать качественную помощь, его важно обучить, иначе он может не помочь, а навредить. От того, как обучены волонтеры, часто зависят жизнь и здоровье человека. Многие наши земляки занимаются этой деятельностью, и государство должно создавать условия для этого, - отметил врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов. - Именно создать условия, а не все обюрократить. И когда мы обсуждаем законопроект или стандарт, важно, чтобы обсуждение проходило не в чиновничьих кабинетах, а с участием всех заинтересованных сторон, как на этом семинаре-совещании".