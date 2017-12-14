Дмитрий Азаров: "Президент по всем вопросам дал очень четкие и понятные ответы"

В четверг, 14 декабря, во время прямого эфира на телеканале "ВАЗ ТВ" врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал прошедшую сегодня пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина.

Глава региона отметил, что, несмотря на плотный график рабочего визита в Тольятти, все же следил за ходом пресс-конференции.

"Это важнейшее событие, и я знаю, что абсолютное большинство людей интересовалось сегодня и вопросами, которые будут заданы президенту, и, конечно, ответами. Владимир Владимирович показывает открытость в своей работе на протяжении всех лет, когда он возглавляет и государство, и правительство. И сегодняшняя встреча с журналистами не стала исключением. Вы знаете, что часть вопросов, которые прозвучали, уже многие охарактеризовали как острые и неприятные. При этом мы с вами видели, что для президента все вопросы, которые интересуют людей, уместны, и по всем он дал очень четкие (этому надо учиться), понятные и очень точные с точки зрения действующего законодательства ответы", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Некоторые темы, которые поднимались во время пресс-конференции Владимира Путина, глава региона назвал особенно актуальными для Самарской области. В первую очередь он остановился на ситуации с уровнем госдолга регионального бюджета.

"Вы знаете, что президент сегодня дал регионам возможность выйти на реструктуризацию задолженности. Регионам будет оказываться помощь, в том числе, по снижению долговой нагрузки, связанной с коммерческими кредитами. Мы обязательно в этой программе будем участвовать. Самарская область накопила за предыдущий период значительные долги, которые мы сегодня в рамках выполнения соглашения с федеральным министерством финансов обязаны снижать. Это не так просто, кстати", - отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, бюджет Самарской области на 2018 г. и плановый период 2019-20 гг. был утвержден еще в ноябре. По словам врио губернатора, это было сделано специально, чтобы декабрь можно было в полной мере задействовать, в том числе, на подготовку к проведению торгов и 2018 г. встретить во всеоружии.

Значительная долговая нагрузка, как поясняет Дмитрий Азаров, не дает возможности принятия дефицитного бюджета.

"Ведь что такое дефицит? При нашем объеме бюджетных средств мы могли бы 10-15 миллиардов дополнительно, допустив еще дефицит, задействовать на инвестиционную программу. Но сейчас у нас этой возможности нет, поскольку в предыдущие годы этот потенциал наращивания государственного регионального долга полностью был выбран. Поэтому мы сейчас находимся в очень жестких условиях экономии и сокращения расходов. И, конечно, мы должны все вместе трудиться над опережающим увеличением доходной части бюджета", - подытожил глава региона.

Также он рассказал о том, что уже по состоянию на 1 января 2018 г. в Самарской области будут исполнены все майские указы президента РФ.

Обратил Дмитрий Азаров также внимание на ситуацию с подготовкой к проведению игр чемпионата мира по футболу в России. "Во время пресс-конференции президент очень корректно ответил на вопрос о том, что по одному объекту действительно есть отставание. И речь, к сожалению, - о стадионе в Самарской области. Собственно, эта информация не является закрытой", - отметил врио губернатора.

Действительно, о том, что строительство "Самара Арены" идет с опозданием от графика, говорится уже давно.

"Отставание, и значительное, было допущено в предыдущий период, был совершен целый ряд ошибок. Сегодня мы наверстываем упущенное и каждый день сокращаем срок отставания. С первого дня моей работы мы выстроили жесткую систему контроля за ходом работ в части ответственности не только регионального правительства и муниципалитетов, но и федеральных заказчиков. Напомню, стадион - все-таки объект федеральный. Но и там мы выстроили сегодня очень жесткий контроль за ежедневным планированием, а, главное, за ежедневным исполнением заданий. Был утвержден план-график, который сегодня исполняется. Уверен, что с задачей мы справимся. Сегодня мобилизованы все ресурсы, самым активным образом подключились нам в помощь министерства, правительство РФ в целом. Конечно, внимание президента к этому вопросу также добавляет импульса всем участникам процесса", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

В завершение он остановился также на обсуждавшейся в рамках пресс-конференции главы государства ситуации, связанной с необходимостью субсидирования железнодорожных перевозок на зерно. "В этом году в Самарской области много разговоров о рекордном урожае. Но это не так. У нас рекордная урожайность, а урожай-то все-таки в советские времена был и побольше", - заявил глава региона.

Также он отметил, что в регионе произошла неоднозначная ситуация: получив неплохой урожай, многие сельскохозяйственные предприятия области банкротятся из-за падения цен на зерно. По мнению Дмитрия Азарова, причина - в плохом планировании работы.

"Люди вложили свой труд, потратились на ГСМ, удобрения - а цена упала. Почему? Да потому что инфраструктуры не было создано в предшествующие годы: негде зерно хранить, негде зерно перерабатывать, не позаботились даже о том, чтобы заказать нужное количество вагонов для отправки зерна на продажу. И здесь нужна и помощь и нашим аграриям, и субсидирование железнодорожных перевозок зерна для нашего региона по этому году стало крайне актуальным, поэтому я отдельно отмечу и это решение президента", - подытожил врио губернатора.