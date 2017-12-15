В Самаре задержан мужчина, три года назад укравший у самарца сумку с 6 млн рублей

В Самаре сотрудники полиции раскрыли преступление, совершенное весной 2014 г. в Железнодорожном районе областного центра.

Из материалов уголовного дела следует, что 16 мая 2014 г. около 14:00 у жителя Самары отобрали сумку, в которой находилось 6 млн рублей. Нападение произошло возле административного здания, расположенного на ул. Речной. О произошедшем владелец похищенного в тот же день сообщил в полицию.

По прибытии на место происшествия полицейские пообщались с очевидцами. В результате были установлены пути отхода нападавшего и во что он был одет. Кроме того, были изъяты материалы, найденные в ходе осмотра места происшествия и вызвавшие интерес со стороны следствия. По признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 161 УК РФ "Грабеж", было возбуждено уголовное дело.

Раскрыть преступление по горячим следам стражам правопорядка не удалось. Однако без внимания его не оставляли все эти годы. Сотрудники полиции проверяли на причастность к совершению преступления ранее судимых за аналогичные противоправные деяния граждан. Детально изучались сведения, касающиеся нападения.

В итоге полицейские вышли на след предполагаемого злоумышленника. Согласно собранным материалам, к преступлению может быть причастен ранее судимый 37-летний житель Самары, задержанный сотрудниками правоохранительными органами осенью 2017 г. по подозрению в серии квартирных краж.

В настоящее время полицейские проверяют подозреваемого на причастность к иным преступления, совершенным на территории областного центра, сообщает ГУ МВД по Самарской области.